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Grande Fratello Vip, Piera Meloni lasciata in diretta dal fidanzato: "Dieci giorni per dimenticarmi"

Per la concorrente arriva la lettera di Gianmarco: "Ti sono bastati dieci giorni per dimenticarti di noi"

Piera Meloni - Grande Fratello Vip
Piera Meloni - Grande Fratello Vip
03 ottobre 2026 | 13.57
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Ti sono bastati dieci giorni per dimenticarti di noi". Si è conclusa così la storia d'amore tra la concorrente del Grande Fratello Vip, Piera Meloni, e il fidanzato Gianmarco. Piera stava vivendo ormai da settimane sentimenti contrastanti a causa del suo avvicinamento con il concorrente Alessandro Roncaccia, che nel corso della puntata andata di ieri sera ha ammesso di ricambiare l'interesse verso la vip.

Ilary Blasi ha invitato in puntata la concorrente a recarsi nel 'Localino' per parlarle in privato. Ad aspettarla c'era una video lettera inviata direttamente dal fidanzato Gianmarco. "All'inizio ti sentivo parlare di me, di noi e mi hai reso felice in un modo che nemmeno immagini", scrive inizialmente il giovane raccontando le sue sensazioni da quando la fidanzata - ormai ex - è entrata dentro la Casa.

Gianmarco si è detto "ferito" dai comportamenti di Piera: "Ti sono bastati dieci giorni per dimenticarti di noi", scrive il giovane che promette a Piera di parlarne faccia a faccia quando ci sarà l'occasione dopo la sua esperienza al Gf Vip. "Diamoci la possibilità di guardarci negli occhi”, conclude lui, ricordandole che il loro anniversario era proprio ieri.

Piera reagisce con le lacrime e ammette di essere profondamente dispiaciuta: "Non avrei mai voluto fargli male". Al contempo si dice grata per aver potuto sapere ciò che pensa lui in questo momento.

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grande fratello vip piera lettera fidanzato
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