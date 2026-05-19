circle x black
Cerca nel sito
 

Lacrime al Gf Vip, le sorprese ai sei finalisti: dalla sorella di Mussolini alla figlia di Volpe

La finale del reality show di Canale 5 in onda stasera, martedì 19 maggio

Adriana Volpe con la figlia Giselle - Grande Fratello Vip
Adriana Volpe con la figlia Giselle - Grande Fratello Vip
20 maggio 2026 | 00.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lacrime e commozione al Grande Fratello Vip. Stasera, martedì 19 maggio, i sei concorrenti finalisti del reality show di Canale 5 sono stati protagonisti di alcune sorprese da parte degli autori. Prima di spegnere le luci della Casa, infatti, i vips hanno potuto riabbracciare i loro cari dopo più di due mesi di viaggio all'interno del reality.

CTA

Il primo a ricevere una sorpresa inaspettata è stato Renato Biancardi, primo eliminato della serata. Il concorrente, dopo aver perso al televoto contro Raimondo Todaro, è uscito dalla porta rossa dove ha potuto riabbracciare la sua piccola Roberta, la figlia nata dall'amore con la sua ex moglie Enrica. "Lei rimarrà per sempre un pezzo del mio cuore e poi mi ha regalato mia figlia", ha detto Renato riferendosi all'ex moglie.

Sorpresa inaspettata anche per Alessandra Mussolini. Dopo aver visto un video sul suo percorso al Grande Fratello Vip l'ex europarlamentare si è commossa ribadendo quando questa avventura l'abbia cambiata in positivo. Ad attenderla in giardino c'è la sorella Elisabetta: "Sono qui per te, solo per te", ha detto Elisabetta Mussolini apparsa per la prima volta in televisione. "Per me è uno sforzo enorme", ha detto alla conduttrice Ilary Blasi. Ma ne è valsa la pena.

Una grande emozione anche per il concorrente Raul Dumitras. In confessionale si è 'nascosta' la mamma, protagonista protagonista del gioco 'Indovina la canzone'. Ilary ha invitato il concorrente a indovinare a chi appartiene la voce che ascolterà. Dopo pochi istanti, però, Raul interrompe il gioco e si commuove: "Ma quale canzone Ilary! Questa è mia madre". Raul corre dalla madre, e mentre l'abbraccia nella stanza ritrova anche il padre e il fratello Davide.

Lacrime per la sorpresa ad Adriana Volpe. Complici anche Antonella Elia e Alessandra Mussolini che vengono chiamate ad accogliere Giselle, la figlia di Adriana. Dopo un divertente sketch, le due si abbracciano forte: "Amore mio, quanto ti amo. Mi sei mancata tanto, mi manca la tua luce", ha detto Volpe tra le lacrime.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
grande fratello vip gf vip alessandra mussolini adriana volpe canale 5
Vedi anche
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza