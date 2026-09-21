Stasera, lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Esplodono le prime tensioni tutte al femminile nella Casa. La scelta per il ruolo da protagonista per la performance della serata fa saltare i nervi alle star: Giulia Provvedi contro Federica Morello, mentre Marina La Rosa non risparmia critiche a Valeria Marini. Personalità forti e caratteri contrastanti accendono le prime scintille.

Gli inquilini riceveranno una sorpresa: Iva Zanicchi farà il suo ingresso nella Casa per abbracciare il suo amico Simone Annichiarico e ricordare insieme a lui suo papà, Walter Chiari.

Spazio poi alla battaglia dei talenti: il primo grande scontro nella Casa tra uomini e donne, che si sfideranno per conquistare l’immunità. Infine, il primo candidato all’eliminazione: sarà il televoto del pubblico a decidere chi, tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa rischierà per primo di dover abbandonare il gioco.