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Grande Fratello Vip, stasera 21 settembre: le anticipazioni e la sorpresa per Simone

In onda questa sera la terza puntata della nuova stagione del reality show condotto da Ilary Blasi

Ilary Blasi, Cesara Buonamici, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
Ilary Blasi, Cesara Buonamici, Selvaggia Lucarelli - Grande Fratello Vip
21 settembre 2026 | 13.40
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, lunedì 21 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Esplodono le prime tensioni tutte al femminile nella Casa. La scelta per il ruolo da protagonista per la performance della serata fa saltare i nervi alle star: Giulia Provvedi contro Federica Morello, mentre Marina La Rosa non risparmia critiche a Valeria Marini. Personalità forti e caratteri contrastanti accendono le prime scintille.

Gli inquilini riceveranno una sorpresa: Iva Zanicchi farà il suo ingresso nella Casa per abbracciare il suo amico Simone Annichiarico e ricordare insieme a lui suo papà, Walter Chiari.

Spazio poi alla battaglia dei talenti: il primo grande scontro nella Casa tra uomini e donne, che si sfideranno per conquistare l’immunità. Infine, il primo candidato all’eliminazione: sarà il televoto del pubblico a decidere chi, tra Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Giancarlo Danto e Marina La Rosa rischierà per primo di dover abbandonare il gioco.

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grande fratello vip ilary blasi selvaggia lucarelli gf vip
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