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Giancane investito da un'auto a Roma: "Non posso suonare la chitarra"

Il cantautore romano rassicura i fan: "Sto bene ma nelle prossime date suonerò il synth"

Giancane - Ipa
Giancane - Ipa
11 maggio 2026 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Giancane è stato investito da un'auto a Roma, ma sta bene. A raccontarlo è lo stesso cantautore romano in un video pubblicato sui suoi canali social per "tranquillizzare tutti" e anticipare la diffusione di "voci strane". "Sabato ho avuto un incidente, una persona mi ha investito. Sto bene", ha spiegato l'artista. "L'unico piccolo problema è che mi è saltata una piccola falange dell'anulare sinistro, con il quale suono la chitarra. Ora sono in cura e spero si recuperi tutto".

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A causa dell'infortunio, Giancane ha annunciato un cambio temporaneo per i suoi prossimi concerti: "Per le prossime date suonerò il synth e canterò senza chitarra". Nonostante lo spavento, il cantautore ha mantenuto il suo tono ironico e diretto. "Psicologicamente reggo botta, poteva andare molto peggio", ha detto, prima di chiudere con una battuta: "Tra l'altro, ho fatto il botto proprio a via del Circo Massimo, vi rendete conto?".

Il riferimento è all'anteprima di 'Due Spicci', la nuova serie Netflix di Zerocalcare di cui ha curato la sigla, che sarà presentata proprio al Circo Massimo il prossimo 24 maggio.

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