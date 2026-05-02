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Zerocalcare torna con 'Due picci', svelato il trailer - Video

Su Netflix il 27 maggio

Due spicci di Zerocalcare
Due spicci di Zerocalcare
02 maggio 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Netflix svela il trailer e le nuove immagini di 'Due spicci', la nuova serie di animazione in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare e prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family), in collaborazione con BAO Publishing. Ad accompagnare il trailer, le note del nuovo brano inedito di Coez 'Ci vuole una laurea, che farà parte della colonna sonora ufficiale della serie.

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Immancabile, inoltre, il ritorno di Giancane per la sigla di 'Due spicci' con il brano inedito “Non ti riconosco più” (che debutterà in radio e su tutte le piattaforme il 22 maggio). Già autore delle sigle e soundtrack delle precedenti serie 'Strappare lungo i bordi' e 'Questo mondo non mi renderà cattivo', il cantautore romano e collaboratore storico di Zerocalcare ha firmato anche altri brani strumentali della serie.

Trama e uscita

Nella nuova serie firmata dal celebre fumettista, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Accanto a Zero sempre l’immancabile presenza della sua coscienza, l’Armadillo a cui Valerio Mastandrea torna a prestare l’inconfondibile voce.

Arriverà su Netflix il 27 maggio.

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zerocalcare zerocalcare due spicci zerocalcare due spicci uscita zerocalcare due spicci trama
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