Tamberi è diventato papà, è nata la piccola Camilla: "Il nostro miracolo"

Fiocco rosa in casa Tamberi-Bontempi

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi - Fotogramma/IPA
Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi - Fotogramma/IPA
14 agosto 2025 | 18.07
Redazione Adnkronos
Fiocco rosa in casa Tamberi-Bontempi. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono diventati genitori per la prima volta. Con un annuncio su Instagram, il campione olimpico di salto in alto e la moglie Chiara hanno presentato pubblicamente la loro prima figlia, Camilla.

"Il nostro miracolo. Benvenuta al mondo Camilla Tamberi Bontempi. Ti doneremo tutto l'amore che abbiamo", queste le parole a corredo di uno scatto che ritraggono la manina della neonata stretta a quella del papà.

La nascita di Camilla arriva in un momento speciale per la coppia: solo due giorni fa, il 12 agosto, Chiara ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. "Grazie per essere la donna che sei amore mio, semplicemente perfetta. Tanti auguri di buon compleanno splendore... Ti amo alla follia", queste le parole d'amore di Tamberi per la moglie Chiara.

L'annuncio

La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio con un post pubblicato sui social. "Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa...", aveva scritto Tamberi sui social, riportando le parole che aveva detto alla sua Chiara il giorno del matrimonio durante le promesse. "Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!".

