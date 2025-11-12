circle x black
'Gigi e Vanessa - Insieme', stasera 12 novembre la prima puntata: gli ospiti

In prima serata su Canale 5

Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio
12 novembre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
Stasera, mercoledì 12 novembre, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano 'Insieme', per la prima volta in prime-time su Canale 5, per un grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario.

'Gigi e Vanessa - Insieme' è un varietà in tre puntate che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra per dar vita a esibizioni musicali live, momenti di leggerezza e racconti di vita condivisi con ospiti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, pronti a coinvolgere il pubblico in serate ricche di canzoni, risate e sorprese.

Ospiti della prima serata: Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Emma, Giorgio Panariello, Francesco Cicchella, Claudio Santamaria, Stash e Eros Ramazzotti.

gigi e vanessa gigi e vanessa insieme canale 5 gigi e vanessa stasera
