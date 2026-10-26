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Giordano sbaglia e va in tilt: "Possiamo rifare?". La gaffe in diretta tv - Video

Incidente durante l'ultima puntata di 'Fuori dal Coro'

Mario Giordano - X
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26 ottobre 2026 | 10.30
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Mario Giordano va in tilt in diretta tv. Il conduttore di 'Fuori dal Coro' è stato protagonista di un 'incidente' mentre era in onda su Rete 4, intorno alle ore 23: lanciando un servizio su Youssef Siher, Giordano si è impappinato e ha chiesto di ripetere tutto: "No, scusate, rifacciamo, abbiate pazienza", ha detto. Peccato però che, come sempre, il programma era trasmesso in diretta, quindi la sua richiesta ha provocato un corto circuito generale che ha travolto anche la regia.

Nonostante la balbettante introduzione del conduttore, il servizio è partito, ma soltanto per alcuni secondi. Le immagini sono tornate allo studio prima che lo schermo si oscurasse del tutto. Un tilt generale insomma, da cui però Giordano è uscito rapidamente. Una volta ripresa la diretta il conduttore ha rilanciato nuovamente il servizio, questa volta senza incertezze, e la trasmissione è continuata regolarmente.

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