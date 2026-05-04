La Corsa Rosa torna dall’8 al 31 maggio con tre tappe dal Mar Nero a Sofia e la risalita della penisola fino alla Capitale. Il servizio pubblico seguirà ogni istante con un palinsesto potenziato: dirette integrali su Rai 2 e Rai Sport, streaming su RaiPlay, radiocronache su Radio1 e aggiornamenti continui su RaiNews.it e Rai Pubblica Utilità.

Il Giro d’Italia 2026 accende i motori con una partenza spettacolare: tre tappe in Bulgaria, dal Mar Nero a Sofia, prima di rientrare in Italia e risalire la penisola da sud a nord fino al gran finale di Roma. Una Corsa Rosa che promette emozioni forti, con 3.468 km, 48.700 metri di dislivello, 21 tappe e un menù di montagne che farà tremare i polsi anche ai più esperti. E come sempre, a raccontare ogni scatto, ogni fuga e ogni metro di fatica ci sarà la Rai, con una copertura totale dalla mattina a notte fonda su Rai 2, Rai Sport HD, RaiPlay, Radio1 e Radio1 Sport. Un racconto continuo, dalla colazione a mezzanotte, tra dirette integrali, approfondimenti, rubriche, streaming e radio: un ecosistema editoriale che trasforma il Giro in un evento mediatico totale.

La Rai conferma tutti i suoi appuntamenti storici, ma li potenzia con una struttura narrativa ancora più ricca. Si parte ogni mattina con Giro Mattina, condotto da Tommaso Mecarozzi con Giada Borgato e Silvio Martinello, per entrare nel clima della tappa tra voci dal villaggio di partenza, collegamenti, meteo e viabilità. È il primo tassello di una lunga maratona che prosegue con Prima Diretta e poi con Giro in Diretta, la telecronaca integrale dal primo all’ultimo chilometro.

La squadra di commento è una delle più solide degli ultimi anni: Francesco Pancani alla telecronaca, Stefano Garzelli per la parte tecnica, Davide Cassani per la lettura tattica e Fabio Genovesi per il racconto dei luoghi, delle storie e delle tradizioni attraversate dalla carovana. Dalla moto, la voce sarà quella di Stefano Rizzato, per portare in diretta l’atmosfera dal cuore del gruppo.

Subito dopo l’arrivo, torna il classico Processo alla Tappa, guidato da Alessandro Fabretti con Silvio Martinello e Giada Borgato: analisi, tattiche, errori, intuizioni e ospiti dal traguardo. In serata, alle 20 su Rai Sport HD, spazio al TGiro, mentre a mezzanotte arriva RiGiro, la sintesi notturna con le fasi salienti della tappa.

Tutto sarà disponibile anche su RaiPlay, live e on demand, con una sezione dedicata che raccoglie highlights, clip, contenuti extra e materiali esclusivi.

La copertura non si ferma alla TV. Rai Radio1 e Radio1 Sport seguiranno la corsa con un palinsesto serrato: collegamenti quotidiani, radiocronache dell’arrivo, rubriche come “Sulle strade del Giro” e “Fuorigiro”, e una squadra rinnovata che vede Giovanni Visconti nel ruolo di commentatore tecnico. Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni e Massimo Ghirotto racconteranno la corsa metro per metro, mentre la sera “Zona Cesarini” offrirà analisi, interviste e anticipazioni sulla tappa successiva.

Sul fronte digitale, RaiNews.it garantirà la diretta streaming delle tappe, la cronaca testuale in tempo reale, i video dell’ultimo chilometro e gli highlights.

Rai Pubblica Utilità, in collaborazione con Rai Sport, fornirà ogni giorno aggiornamenti su meteo e viabilità lungo il percorso, con contributi dedicati anche alle tre tappe bulgare e una grafica rinnovata con rendering 3D del tracciato.

La macchina Rai è pronta a trasformare la Corsa Rosa in un racconto continuo, accessibile ovunque e in ogni momento della giornata. Un Giro che corre sulle strade, ma anche su TV, radio, web e streaming: un evento sportivo che diventa, ancora una volta, un grande romanzo popolare nazionale.