L'influencer è stata protagonista dell'ultima puntata del podcast 'One More Time'

Giulia De Lellis e Andrea Damante. Una lunga relazione che si è conclusa a causa dei tradimenti di lui. I fan della coppia non hanno mai accettato la fine del loro amore. E ancora oggi, l'influencer parla di Andrea come una delle persone più importanti della sua vita, ma che ormai fa solo parte del suo passato. Lo ha fatto proprio recentemente perché ospite di Luca Casadei in un nuovo appuntamento con il podcast One More Time.

La fine della relazione

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi, a Uomini e Donne. Una relazione che per due anni e mezzo è stata sempre al centro del gossip, fino al tradimento di lui: "Ho scoperto, accendendo il suo computer, che lui mi tradiva. Quando è tornato dall’America, ha trovato la casa letteralmente disintegrata. Ero molto arrabbiata. Gli ho tagliato i vestiti, spaccato la Play e gli avevo rotto tutta la roba di lavoro. Una cosa che oggi non rifarei mai più nella mia vita, però ero impazzita, non me l’aspettavo", ha spiegato così Giulia il momento in cui ha scoperto di essere stata tradita.

In questi due anni e mezzo, tuttavia, ci sono stati diversi ritorni di fiamma. Giulia De Lellis l'ha definita: "La maledizione degli otto mesi". La beauty influencer ha spiegato: "Dopo otto mesi lo rincontro al semaforo appena arrivo a Milano. È sempre andata così, ogni volta che ci siamo ritrovati. La maledizione degli otto mesi. Ogni otto mesi ovunque io fossi, lo ritrovavo. È così che ogni volta tornavamo insieme perché ci incontriamo per caso, discutiamo ed era più forte di noi. Questa cosa è andata avanti per veramente tanto tempo, ogni otto mesi. Ero molto innamorata di lui, ma avevo perso la stima nei suoi confronti. Non lo stimavo più come uomo", ha detto.

Infine, non poteva mancare la fatidica domanda sulla storia con Tony Effe, alla quale Giulia De Lellis ha risposto ma senza svelare troppi dettagli: "Non parlo del nostro rapporto perché lo stiamo tenendo per noi, perché c’è da viversi e basta. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona così", ha chiosato l'influencer.