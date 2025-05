Giulio Beranek e Valentina Romani: “La serie 'Gerri' è un tango tra due culture”

"La serie 'Gerri' è un tango tra due culture. L'ispettore Gerri è di origine rom, mentre la viceispettrice Lea Coen è ebrea. Ma non è un aspetto su cui puntano i personaggi, perché loro non hanno bisogno di giustificarsi. Loro sono così, non danno peso al giudizio degli altri. Sono liberi". A parlare sono gli attori Giulio Beranek e Valentina Romani, ospiti del nuovo episodio del vodcast dell'Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell'Adnkronos. Dopo aver recitato insieme nella prima stagione della fiction Rai 'Tutto può succedere', i due interpreti tornano a condividere il piccolo schermo in 'Gerri', la nuova serie in onda da questa sera in prima serata su Rai1 con la regia di Giuseppe Bonito. Tratta dai romanzi di Giorgia Lepore (editi da Edizioni E/O) e scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti, "è una serie con un cast corale che non può essere etichettata in un unico genere: non è solo un poliziesco, ma è anche crime, si parla di rapporti umani, di integrazione e di molto altro", spiegano gli attori. Tra i loro personaggi "c'è un incontro karmico, non si sono cercati ma hanno avuto la fortuna di incontrarsi. Sono due personaggi complementari, che si incastrano perfettamente. C'è, al tempo stesso, una lontananza e una vicinanza". Una storia d'amore tra i due? "E chi lo sa", ridono. A non mancare "sono le scintille tra i due, hanno un rapporto 'esplosivo'". Il loro superpotere "è essere liberi dai giudizi degli altri e non scendere a compromessi per piacere a qualcuno", sottolineano. "Io non sono mai cambiato per piacere a qualcuno, ma ne ho sofferto da ragazzino. La mia storia - ricorda Beranek - è accompagnata dal pregiudizio. Io appartengo a una famiglia di giostrai e ogni volta che arrivato in un paese sentivo dire 'sono arrivati gli zingari'". Ma "non mi sono mai giustificato, quando mi facevano sentire 'diverso' ci restavo male. Stavo solo con chi era interessato a conoscermi e così ho condotto tutta la mia vita". Come mostra 'Gerri', l'indagine più difficile da risolvere è quella su noi stessi: "Credo che oggi ci sia ritorno di quel tipo di introspezione e questo è incoraggiante. Questa velocità in cui viviamo ci ha fatto sentire la mancanza di profondità. E penso che sia salvifico imparare a leggerci dentro", dice Romani, che riflette sull'effetto dei social: "Vedere la perfezione degli altri fa perdere di vista noi stessi, provando una certa fatica a far spazio alle nostre emozioni".Tra i prossimi progetti, due opere prime. "A breve girerò a Bari 'Cattiva Strada' di Davide Angiuli", dice Giulio. Mentre per Valentina all'orizzonte c'è "'Frammenti' di Bianca Marcelli, che girerò nelle Marche". I sogni sono tanti, a partire dalla "regia di un film" per Beranek e "partecipare a un progetto in cui anima e macchina da presa danzano insieme" per Romani. Ad affiancare i due interpreti nella serie, ci sono Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Adorni, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller. 'Gerri' - girata interamente in Puglia - è una distribuzione internazionale Rai Com ed è stata già venduta in numerosi paesi, tra cui Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Lituania, Bulgaria, Georgia, Spagna e America Latina. La serie è prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios - in collaborazione con Rai Fiction e con il ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e PugliaPromozione. di Lucrezia Leombruni.