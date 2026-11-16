Glenn Close, finalmente arriva l'Oscar dopo 8 candidature e 43 anni di carriera

Hollywood scalda i motori della stagione dei premi, che si è aperta ieri con i Governors Award, l'evento dedicato agli Oscar onorari che ha reso omaggio all'attrice Glenn Close, all'animatore e fumettista Floyd Norman e al regista e produttore cinematografico Ridley Scott. La cerimonia di premiazione - andata in scena al Dolby Theatre e ha visto tra gli ospiti la coppia formata da Tom Holland e Zendaya, Emma Stone, Pedro Pascal, Charlize Theron, Penelope Cruz e Matt Damon - è stata dominata dall'emozione di Glenn Close, che ha finalmente ricevuto l'Oscar onorario dopo una carriera costellata da otto candidature senza mai ottenere una statuetta. È stata candidata a Miglior attrice protagonista per 'Attrazione fatale' (1988), 'Le relazioni pericolose' (1989), 'Albert Nobbs' (2012) e 'The Wife - Vivere nell'ombra' (2019) e a Miglior attrice non protagonista per 'Il mondo secondo Garp' (1983), 'Il grande freddo' (1984), 'Il migliore' (1985) ed 'Elegia americana' (2021). Accolta da una standing ovation, Close - premiata dall'amico e collega John Malkovich - nel suo lungo discorso ha confessato di non essersi mai preoccupata di vincere un premio: "Da estranea al mondo degli Oscar, non ci ho mai pensato troppo ai premi. Ho sempre pensato che il vero onore fosse essere in questa stanza e negli ultimi 43 anni ci sono stata otto volte". Close ha poi ringraziato il suo storico agente, Kevin Huvane, ricordando quando una sera le fece recapitare a casa un mazzo di fiori accompagnato da un biglietto con scritto: "Non lasciare che quei ba***rdi ti abbattano", riferendosi ad una delle mancate vittorie agli Oscar.

L'attrice ha poi rivolto una critica sul sempre più frequente ricorso all'intelligenza artificiale ad Hollywood: "Il mestiere di recitare e l'arte di raccontare grandi storie non sono mai stati così vitali per la nostra specie, fragile e violenta, ma capace di andare oltre se stessa. Non siamo macchine. Abbiamo dei difetti e sono proprio le nostre imperfezioni a salvarci. Le storie che noi, qui in sala, scegliamo di raccontare arrivano dritte al sistema nervoso collettivo del mondo. È una responsabilità enorme", ha sottolineato l'attrice 79enne.

L'attrice ha infine dedicato la statuetta a sua figlia Annie Maude Starke, nata dalla relazione dell'attrice con il produttore John H. Starke: "A soli tre anni, mi guardò e disse: 'Ti voglio tutta per me'. Essendo una madre single e lavoratrice, non potevo prometterle questo. Il dolore della partenza era sempre alleviato dalla prospettiva di tornare a casa. Sei il mio cuore e la mia anima. Condivido questo premio con te, amore mio", ha concluso.