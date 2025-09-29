circle x black
Grande Fratello 2025 al via, ecco chi è il primo concorrente

Via al reality condotto da Simona Ventura

Il logo del Grande Fratello
29 settembre 2025 | 22.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo qui per divertirci. Ripensarci? No, impossibile". E' Anita, 26 anni, la prima concorrente che entra nella casa del Grande Fratello 2025 nella prima puntata del reality condotto da Simona Ventura. "Nella vita faccio i piercing, il mio lavoro è tutto", dice la ragazza. "Ho conosciuto davvero cosa significhi fare la mano. Mia madre e mia nonna mi davano 10 euro per la spesa, andavo al supermercato con la calcolatrice", aggiunge la ragazza presentandosi prima dell'ingresso nella Casa. "Facciamo un tour, c'è la piscina ed è bellissima. Il salotto è splendido, non me lo aspettavo così. Ecco la cucina, il mio regno... So fare solo il pollo", dice la prima concorrente.

