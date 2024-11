Alfonso D'Apice entra ufficialmente nella Casa del Grande Fratello come nuovo concorrente. Da Temptation Island, è arrivato ora al reality show e ha fatto il suo ingresso in Casa per confrontarsi con la sua ex fidanzata Federica Petagna. I due vivranno ora sotto lo stesso tetto.

Il nuovo concorrente

Nella Casa più spiata d'Italia gli inquilini hanno dato il loro benvenuto ad Alfonso D'Apice, l'ex fidanzato di Federica, arrivata nel reality solo la scorsa settimana. Alfonso dopo essersi presentato agli inquilini ha abbracciato subito Federica. La gieffina sembra essere felice per l'ingresso dell'ex fidanzato al Grande Fratello: “È un piacere”, ha detto la 20enne. Ma il pubblico non sembrava convinto dalla sua affermazione.

Federica sembra, in ogni caso, convinta della sua scelta e pare non voglia dare ad Alfonso una nuova possibilità: "Io ti ho lasciato per i problemi che c’erano tra di noi, perché non ero felice e non mi sentivo libera", ha ribadito la ragazza durante il confronto. I due si sono ripetuti più volte di tenere l'un l'altro, ma da parte di Federica sembra ci sia solo un bene immenso. Nient'altro. Come proseguirà la convivenza tra lui e la sua ex fidanzata?

La storia di Federica e Alfonso

Federica ha conosciuto Alfonso quando aveva 12 anni, stavano insieme da 8 anni e convivevano da uno, in provincia di Napoli. Lei ha 20 anni ed è estetista. Ha deciso di partecipare a Temptation Island perché stanca della gelosia del fidanzato. A detta sua, Alfonso non le permetteva di andare a ballare e nemmeno di mangiare una pizza con le amiche. Non poteva fare nulla senza la sua presenza.

All'interno del villaggio, lontana dal controllo del fidanzato, Federica ha assaporato la libertà. La 20enne si è avvicinata molto al single Stefano, con cui si è creata una grande complicità. Dopo il falò di confronto anticipato, Federica e Alfonso hanno deciso di uscire insieme per riprovare a creare una relazione più sana. Ma poco dopo, Federica ha capito che Alfonso non era la persona giusta per lei e non ha più fatto ritorno nella casa in cui convivevano. Ora la 20enne è entrata nella Casa del Grande Fratello ma il suo cuore sembra battere per Stefano, il single conosciuto all'interno del docureality, con cui ha iniziato una frequentazione.