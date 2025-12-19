circle x black
Grande Fratello, Anita Mazzotta è la vincitrice: chi è

Si è la conclusa ieri l'edizione del reality show condotto da Simona Ventura

Anita Mazzotta - fotogramma/ipa
19 dicembre 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. Si è conclusa ieri, giovedì 18 dicembre, l'edizione del 25esima edizione del reality show di Canale 5 condotta da Simona Ventura. Anita Mazzotta e Giulia Soponariu sono state le due superfinaliste che hanno raggiunto la conduttrice in studio per l'annuncio ufficiale della vincitrice.

Anita Mazzotta, chi è

Mazzotta ha 26 anni, è nata a Brindisi e vive a Milano dove lavora come piercer. Il percorso di Anita al Grande Fratello è stato caratterizzato da un grande dolore: poco dopo il suo ingresso nella Casa, nell'ottobre 2025, Anita ha affrontato la morte di sua mamma.

La concorrente aveva lasciato improvvisamente il reality show qualche giorno per stare accanto alla madre, scomparsa in seguito a una malattia. Anita aveva spiegato di aver deciso di tornare non solo per mantenere la promessa fatta a sua mamma, ma anche per cercare di superare questo momento difficile insieme ai suoi compagni. "Sono di nuovo qui per volontà sua, per volontà mia".

Al suo rientro in casa, la concorrente aveva spiegato agli inquilini: "Mamma non c'è più. Ho richiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, ma era una promessa. Al momento, per quanto sembri assurdo, la cosa che volevo era chiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori. Ci vorrei pensare più avanti".

Dopo alcune settimane di timori e dubbi, Anita Mazzotta nella Casa si è avvicinata sempre di più a Jonas Pepe con il quale ha iniziato una storia d'amore.

