Questa sera nuovo appuntamento del Grande Fratello, l'ultimo che andrà in onda di martedì sera: dalla prossima settimana il reality show tornerà infatti nello slot del lunedì sera, come di consueto. Tante nuove sorprese e colpi di scena tra i protagonisti del programma condotto da Alfonso Signorini.

Le anticipazioni di stasera

Nella scorsa puntata andata in onda, sabato 23 novembre, Clayton Norcross è stato eliminato dal Grande Fratello e ha dovuto abbandonare la Casa. E come avranno visto i telespettatori nella scorsa puntata, il gruppo è stato diviso: c'è chi è rimasto in casa e chi ha fatto le valigie per trascorrere alcuni giorni nel tugurio. Questa decisione del Grande Fratello ha cambiato le dinamiche tra gli inquilini e questa sera Alfonso Signorini partirà proprio da questo. In particolare da Shaila Gatta che in questi giorni non ha nascosto la sofferenza, mostrandosi più volte in lacrime per l'assenza del fidanzato Lorenzo Spolverato.

Il triangolo amoroso di questa edizione continua a incuriosire i telespettatori. Federica Petagna deve fare una scelta: Alfonso D'Apice o Stefano Tediosi? Questa sera non mancheranno nuovi colpi di scena. Arriverà una sorpresa anche per Tommaso Franchi, mentre Helena Prestes potrà riabbracciare la cara amica Dayane Mello, vecchia concorrente del Grande Fratello.

Cambiamenti per le 'Non è la Rai': le due concorrenti, infatti, proseguiranno il gioco come concorrenti singole. E infine, immancabile il verdetto del televoto: chi si salverà tra Amanda, Helena, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefano? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5.