Eleonora Cecere ha abbandonato la casa del Grande Fratello. È successo durante la puntata del reality show andata in onda questa sera, lunedì 28 ottobre. La concorrente era entrata nel programma insieme alle amiche e colleghe di una vita, conosciute come le 'Non è la Rai'.

Il gesto inaspettato

Eleonora Cecere è stata chiamata nella Mystery perché il marito Luigi Galdiero le ha voluto scrivere una lettera in cui le spiegava che le due bambine, Karole e Marlene, cominciavano ad avere tanto bisogno della loro mamma. "La tua mancanza comincia a sentirsi davvero tanto", si legge dalla lettera.

Eleonora desiderava da tempo di partecipare al Grande Fratello: "Era una promessa che mi ero fatta anni fa", ha confessato.

La concorrente non aveva ben chiara la situazione, fino a quando il marito ha fatto il suo ingresso in Casa chiedendo espressamente alla moglie di tornare dalle sue figlie, lasciandosi alle spalle l'esperienza al Grande Fratello: "Hanno davvero tanto bisogno di te", ha detto Luigi Galdiero. I due si sono abbracciati fortissimo ed Eleonora ha capito che era davvero il momento di abbandonare il gioco per tornare a vivere con la sua famiglia.

La 46enne ha avuto la possibilità di tornare dagli altri inquilini per salutarli un'ultima volta. "Non è stato facile e soprattutto è stato inaspettato. Spero solo che non sia successo nulla di grave", hanno detto Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi nel confessionale. Alfonso Signorini le ha rassicurate spiegando che non è successo nulla di grave, Eleonora aveva solo la necessità di tornare dalla sua famiglia.