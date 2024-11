Nuovo confronto tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice. Nella scorsa puntata, il concorrente è stato mandato in tugurio lasciando così la 20enne tra le braccia del tentatore di Temptation Island, Stefano Tediosi. Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Federica nella puntata andata in onda ieri, martedì 26 novembre, di esprimere i suoi sentimenti facendo finalmente chiarezza.

Il confronto tra Federica e Alfonso

È il triangolo amoroso di questa edizione del Grande Fratello: Federica Petagna si trova divisa tra l'ex fidanzato Alfonso e il tentatore conosciuto nel docureality condotto da Filippo Bisciglia, Stefano Tediosi. Questa situazione si sta facendo sempre più complicata per la gieffina che più volte ha confessato di sentirsi in colpa per non essere stata in grado, ancora oggi, di prendere una decisione.

Lontana da Alfonso, Federica si è avvicinata a Stefano nel corso della settimana. I due, infatti, si sono lasciati andare a numerosi momenti di confidenze. Stefano Tediosi è arrivato a confessare i suoi sentimenti, ha detto a Federica di essersi innamorato. Questa confessione, tuttavia, ha mandato Federica ancora più in crisi.

In un confronto diretto tra Federica e Alfonso durante la puntata del programma, il gieffino si è fatto avanti mostrando le sue preoccupazioni del messaggio che sta arrivando al pubblico. Alfonso ha precisato che a voler riprendere la frequentazione è stata proprio Federica e ha aggiunto: “Mi hai chiesto di lasciarmi andare e io mi sono fidato di te”. Deluso da come siano andate le cose, però, dice di essersi sentito preso in giro: “Se tu queste cose non me le avessi dette, sarei rimasto in disparte”.

Federica ha precisato: "Ho detto che sarei tornata con te, ma Stefano non mi è del tutto indifferente e te l'ho detto più volte". Consapevole della sofferenza che i due ragazzi potrebbero provare a causa sua, Federica annuncia di aver preso una decisione: "Io scelgo di stare con me stessa. Devo capire cosa provo, quindi scelgo di stare da sola".