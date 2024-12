Tutti contro Helena Prestes. Nella Casa del Grande Fratello la concorrente è stata isolata dagli inquilini per tutta la settimana e ieri sera, lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini ha aperto la puntata con il duro litigio nato nei giorni scorsi tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Le frasi che sono state rivolte alla modella brasiliana hanno spinto il conduttore a sgridare l'ex velina.

Le parole al veleno

Helena Prestes ha scatenato l’ira di Shaila Gatta per aver scritto una lettera indirizzata a Lorenzo Spolverato per il suo compleanno. Dopo aver mandato in onda il video del duro scontro avvenuto tra l’ex velina e la modella brasiliana, Alfonso Signorini ha attaccato Shaila Gatta per le “durissime” parole che ha rivolto alla gieffina: “Sei stata molto violenta, dovete regolarvi ragazzi. Il tuo obiettivo era quello di ferirla, sei stata cattiva contro un’altra donna. Per me questo è inaccettabile”.

Il conduttore ha ripreso anche Giglio che ha assistito allo scontro tra le due concorrenti senza essere intervenuto nella discussione per placare i toni: “Avresti dovuto dire qualcosa, non metterti all’angolo e ridere di gusto”, ha detto Alfonso Signorini alzando la voce.

L’unico a prendere le difese della modella brasiliana è stato Luca Calvani, che è intervenuto tra le gieffine per portare un po' di pace. Gli altri inquilini, tuttavia, pensano che Helena sia una giocatrice e “provocatrice seriale”, esattamente come ha detto Jessica Morlacchi. “È cattiva, lei non sta bene, è crudele, ma non le conviene provocare anche me”, ha tuonato la gieffina che in settimana ha utilizzato contro Helena la parola “squilibrata”.