La concorrente dell'edizione spagnola si sta ambientando molto bene in Casa, anche se la mancanza di pulizia la infastidisce

Maica Benedicto è la nuova coinquilina - per un tempo determinato - del Grande Fratello. L'influencer è arrivata in Casa lunedì scorso, durante la diretta del reality show, per uno scambio avvenuto con il Grande Fratello edizione spagnola. Maria è riuscita ad ambientarsi molto bene all'interno della Casa, ma c'è qualcosa che la turba. Di cosa si tratta?

Il disagio di Maica

Appena varcata la soglia della casa del Grande Fratello sui social sono iniziate a circolare delle voci su quanto Maica Benedicto fosse germofobica. I telespettatori più attenti hanno capito sin da subito che la concorrente non ha perso tempo a notare la scarsa igiene in casa: arrivata al Grande Fratello e presa la confidenza con gli altri inquilini, Maica sembra essersi dedicata quasi esclusivamente alle pulizie.

LA FACCIA DI MAICA CON ENZO PAOLO CHE URLA DISPERATO STO LACRIMANDO #GrandeFratello #GH23O pic.twitter.com/N0SoXhgJaK — H.✨ (@is16__) October 23, 2024

Sono diventati virali alcuni video che mostrano l'influencer spagnola che pulisce e disinfetta ogni angolo della Casa più spiata d'Italia. Maica ha avuto difficoltà ad allenarsi in soggiorno con gli altri inquilini a causa della scarsa pulizia che ha trovato sul pavimento. "La faccia di Maica dice tutto. Mi dispiace davvero tanto per lei", hanno scritto gli utenti sui social network. Ma Maica non si arrende, continua a pulire e pare pure si stia divertendo a farlo.

L'atteggiamento di Maica non sta infastidendo nessuno, anzi, la concorrente ha già stretto dei legami con gli altri gieffini e spera che la sua permanenza all'interno della Casa si prolunghi di qualche settimana.