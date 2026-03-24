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Grande Fratello, oggi la terza puntata: anticipazioni, nomination e incontri speciali

L'appuntamento è in prima serata con Ilary Blasi

Ilary Blasi - Grande Fratello
Ilary Blasi - Grande Fratello
24 marzo 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, martedì 24 marzo, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello', il reality show condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5. In studio nel ruolo di opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Le anticipazioni

Esplodono le prime tensioni e la Casa si divide. In questi giorni si è parlato di 'pillole gate': Dario Cassini è accusato di aver inscenato un furto dei suoi medicinali per mettere in cattiva luce Antonella Elia. Quale sarà la verità?

E ancora, si parlerà del motivo del litigio tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Mentre Francesca Manzini e Marco Berry sono al centro delle polemiche della Casa.

Tra le mura del Grande Fratello è scattato il primo bacio: Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono i protagonisti. E non finiscono le sorprese: incontro speciale per Antonella Elia. A fare il suo ingresso in Casa, il suo ex Pietro Delle Piane che racconterà la sua verità sulla fine del loro rapporto.

E infine, il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione di questa edizione. Chi abbandonerà la Casa?

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