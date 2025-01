Il Grande Fratello torna questa sera, lunedì 27 gennaio, con un nuovo appuntamento. La puntata su Canale 5, condotta come sempre da Alfonso Signorini, prevede l'ingresso di tre nuovi concorrenti e un'eliminazione ufficiale.

Le anticipazioni

Secondo quanto riporta il sito ufficiale del reality show di Canale 5, questa sera tre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella Casa. I nomi sono già stati svelati al pubblico, ma i concorrenti del Grande Fratello lo scopriranno solo questa sera in diretta. Si tratta del maestro di sci Mattia Fumagalli, dell'argentino Federico Chimirri, chef e DJ, e della conduttrice Maria Teresa Ruta, ex volto del reality show nell'edizione del 2020.

Per Amanda Lecciso non mancheranno le sorprese nella puntata di questa sera. La nipote Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, varcherà la porta rossa e potrà riabbracciare la zia che non vede ormai da cinque mesi.

Per concludere, chi sarà l'eliminato di questa sera? Nella scorsa puntata, sono finiti in nomination Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Chi di questi verrà eliminato o usufruirà del bonus 'seconda vita'? L'appuntamento per scoprirlo è alle 21:30 su Canale 5.