Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi: il triangolo amoroso che continua ad animare il Grande Fratello. Durante la diretta di ieri sera, martedì 19 novembre, l’ex fidanzato ha scoperto che in settimana tra Federica e Stefano ci sono stati dei baci “nascosti” e a mettere legna sul fuoco è stato Antonio Fico, entrato nella Casa durante la puntata per avere un confronto con la 20enne e per raccontare la sua verità.

Il bacio nascosto

Tra Alfonso e Federica, prima che entrasse Stefano dentro la Casa, c’è stato un riavvicinamento: i due si sono baciati sotto le coperte, durante la notte, nascosti dalle telecamere. “Il bacio che ho dato ad Alfonso non mi ha aiutato a capire cosa realmente voglio”, ha detto Federica, che non sa quale direzione di cuore prendere. Ma, lontano dagli altri inquilini, Federica ha ammesso di provare ancora forti sentimenti nei confronti di Alfonso. O meglio, del “nuovo” Alfonso, che metterebbe da parte la sua possessività che per anni ha avuti nei confronti della ragazza. Tuttavia, a pensare diversamente è l’opinionista Beatrice Luzzi: “Credo che lei si sia avvicinata perché ha capito che Alfonso è un personaggio forte”, accusando Federica di strategia.

Il confronto con Antonio Fico

A cambiare le carte in tavola è stato Antonio Fico, imprenditore napoletano e proprietario di un bar, che è entrato nella Casa per confessare di avere avuto un ruolo nella vita amorosa della ragazza dopo l’uscita da Temptation Island. “Tra me e Federica non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”, ha detto il ragazzo campano sostenendo che la loro conoscenza è durata circa tre settimane.

Durante il confronto, Federica ha smentito quanto detto da Antonio: "Ci siamo baciati una sola volta", ha spiegato più volte. A prendere le difese della 20enne, l'ex fidanzato Alfonso D'Apice che ha cercato di mettere fine al confronto invitando Antonio Fico a uscire dalla Casa: "Vai a fare i cornetti", ha ripetuto più volte Alfonso. Prima di andare via, Antonio lancia una frecciatina e dice a Federica "Continua a baciare tutti", ma lei rimane impassibile.

Uscito dal reality, Antonio Fico ha pubblicato sui social un suo selfie aggiungendo a corredo una frecciata rivolta ad Alfonso: "Quando uno è cornuto e contento", ha scritto in napoletano, continuando a dare voce alla sua verità.