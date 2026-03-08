Ecco tutto il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi
Svelato il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ecco chi sono i 16 concorrenti.
Lucia Ilardo: già conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione all’edizione 2025 di Temptation Island insieme all'allora fidanzato Rosario Guglielmi.
Ibiza Altea: modella italo-americana. Era stata annunciata come concorrente per L'Isola dei Famosi 2025, ma è stata esclusa dal cast poco prima dell'inizio.
Francesca Manzini: un'imitatrice. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi come 'Amici Celebrities' e 'Striscia la notizia'.
Raimondo Todaro: ballerino e ex insegnanti di Amici di Maria De Filippi. È papà di Jasmine, nata nel 2013 dalla precedente relazione con Francesca Tocca.
Giovanni Calvario: un imprenditore romano esperto in eventi e comunicazione.
Antonella Elia: showgirl e conduttrice, ha partecipato a programmi cult come 'Non è la Rai' e 'La ruota della fortuna'.
GionnyScandal: cantante originario di Pisticci. Nel dicembre 2015 ha partecipato alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.
Marco Berry: conduttore e illusionista, ed è stato un inviato de 'Le Iene'.
Dario Cassini: cabarettista e comico. Tra i programmi a cui ha fatto parte spiccano 'Le Iene', 'Maurizio Costanzo Show', 'Zelig'.
Blu Barbara Prezya: modella di origini albanesi.
Renato Biancardi: content creator originario di Napoli.
Alessandra Mussolini: volto noto della politica e della tv. Figlia di Romano Mussolini e Maria Scicolone, sorella minore dell'attrice Sophia Loren.
Adriana Volpe: modella e conduttrice televisiva. Ha già partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020 e nel 2021 ha vestito i panni di opinionista.
Paola Caruso: Bonas di Avanti un altro, game show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Ha partecipato ad altri reality come 'L'Isola dei Famosi' e 'La Pupa e il Secchione Show'.
Raul Dumitras: ex volto di Temptation Island, programma al quale ha preso parte insieme alla fidanzata di allora Martina De Ioannon, diventata poi tronista di Uomini e Donne.
Nicolò Brigante: ex tronista di Uomini e Donne nel 2018.