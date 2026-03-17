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Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo

Nella Casa più spiata saranno in 16, per alcuni di loro l’avventura è già iniziata venerdì scorso

Ilary Blasi
Ilary Blasi
17 marzo 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Al via oggi martedì 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026. Condotto da Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality andrà in onda in prima serata su Canale5.

I concorrenti

Sono 16 i concorrenti pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi finale. Per alcuni di loro, l’avventura è già iniziata: venerdì 13 marzo la Casa di Gf Vip ha infatti accolto anticipatamente Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House. A loro quattro si uniranno: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. Anche il pubblico potrà interagire nelle dinamiche della Casa completamente rinnovata.

Il secondo appuntamento con 'Grande Fratello Vip' è fissato per venerdì 20 marzo.

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