Grande Fratello Vip, da Ventura a Hunziker: chi condurrà dopo terremoto Signorini?

Secondo le prime indiscrezioni, la rosa dei candidati è ampia

Simona Ventura, Ilary Blasi e Michelle Hunziker - fotogramma/ipa
30 dicembre 2025 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip? Il futuro del reality show di Canale 5 è tutto da scrivere dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset. La decisione del conduttore, arrivata in seguito alle accuse mosse da Fabrizio Corona e all'attenzione della procura di Milano, apre ufficialmente la corsa alla successione per uno dei programmi di punta del Biscione, il cui ritorno in onda è previsto per marzo 2026.

Mentre la partenza del programma non sembra al momento in discussione, si è ufficialmente aperto il toto-nomi per il nuovo timoniere. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due i profili favoriti. Il primo è quello di Ilary Blasi, che rappresenterebbe un ritorno alle origini dopo aver già condotto il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018. Il secondo nome forte è quello di Michelle Hunziker, volto di punta della rete e nome ricorrente nelle preferenze del pubblico e dei vertici.

Ma la rosa dei candidati è più ampia. In lizza ci sarebbero anche Myrta Merlino e Veronica Gentili, quest'ultima reduce dalla conduzione de 'L'Isola dei Famosi', format che Pier Silvio Berlusconi non ha rinnovato per la prossima stagione. Non si esclude nemmeno l'ipotesi Simona Ventura, che ha da poco concluso la sua esperienza al timone del Gf (Nip) che potrebbe traghettarla verso la conduzione della versione 'celebrity'. Al momento, dai vertici di Cologno Monzese non trapela alcuna conferma ufficiale.

