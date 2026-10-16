Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?
Stasera, venerdì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Grande Fratello Vip', il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Sempre più palese lo scontro generazionale tra i 'giovani' e i 'veterani' della Casa. Guendalina Tavassi dura nei confronti Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia: non cede di un passo e rivendica la sua centralità nelle dinamiche di gioco.
Le due primedonne, protagoniste di una 'caduta stellare' che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la 'battaglia dei talenti' contro i 'giovani'. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive?
"Vorrei che fosse orgoglioso di me". È questo il desiderio espresso da Giancarlo Danto parlando del rapporto con suo padre. E stasera succederà quello che mai si sarebbe aspettato: suo padre Carmelo entrerà nella Casa proprio per parlare con lui. Al televoto: Andreas Müller, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria e Moreno Morello. Chi dovrà abbandonare il gioco?