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Gualtieri: "Concerto di Ultimo è stato uno straordinario successo, resterà nella storia"

Il sindaco di Roma: "Tor Vergata ha dimostrato di essere un luogo con potenzialità enormi per ospitare grandi appuntamenti"

Roberto Gualtieri - (Foto Adnkronos)
Roberto Gualtieri - (Foto Adnkronos)
05 luglio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato uno straordinario successo. Una sfida organizzativa senza precedenti, affrontata con competenza, professionalità e grande spirito di collaborazione, resa possibile da quasi un anno di preparazione, da una pianificazione accurata e dall’impegno condiviso di istituzioni, organizzatori e di tutti i soggetti coinvolti. È questa la forza del modello Roma: programmare con largo anticipo, coordinare competenze diverse, far lavorare insieme istituzioni, aziende e organizzatori e affrontare con successo anche le sfide più complesse". Lo ha affermato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.

"Un metodo fondato sulla collaborazione, sul senso di responsabilità e sulla capacità di trasformare grandi sfide organizzative in risultati concreti, che rende Roma sempre più capace di accogliere e gestire eventi all’altezza delle più importanti capitali internazionali - ha continuato - Tor Vergata ha dimostrato di essere un luogo con potenzialità enormi per ospitare grandi appuntamenti e questa esperienza ci consente di guardare con ancora più fiducia al futuro. Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell’evento. Desidero ringraziare la prefettura, la questura, la Regione Lazio, le forze dell’ordine, la polizia locale, la protezione civile, i vigili del fuoco, il sistema sanitario, Ama, Atac, Roma Servizi per la mobilità, gli organizzatori, gli steward, i volontari e le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno contribuito alla riuscita di questa straordinaria giornata".

"Ringrazio le oltre 250 mila persone arrivate da tutta Italia per partecipare al concerto, ragazze e ragazzi che con entusiasmo, passione e senso di responsabilità hanno dato un contributo decisivo a far entrare questa serata indimenticabile nella storia della musica. Un grazie anche alle cittadine e ai cittadini romani che, pur non partecipando all’evento, hanno affrontato questa giornata con pazienza e spirito di collaborazione, contribuendo anch’essi alla sua piena riuscita - conclude Gualtieri - Rivolgo infine un sincero grazie a Ultimo, profondamente legato alla sua città, che ha scelto di condividere con Roma un momento così significativo della sua carriera. Le immagini di Tor Vergata resteranno nella memoria collettiva e raccontano una città capace di organizzare, accogliere e gestire eventi di questa portata con ordine, sicurezza e una capacità organizzativa ormai riconosciuta a livello mondiale”.

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Concerto Ultimo Tor Vergata Roma
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