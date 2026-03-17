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'Guerrieri' su Rai1 vince la prima serata tv, La Ruota batte Affari Tuoi

Secondo possto sul podio per Scherzi a Parte, terzo The Beekeeper

Telecomando - Fotogramma
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17 marzo 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
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'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio' ha vinto la prima serata tv di ieri, 16 marzo, con il 22,4% di share. La serie di Rai1 con Alessandro Gassmann ha incollato allo schermo 3.506.000 telespettatori. Su Canale 5 'Scherzi a Parte' ha conquistato 2.647.000 telespettatori con uno share del 21,1%. Su Italia 1 'The Beekeeper' ha raggiunto 1.400.000 telespettatori e l’8,2%.

Su Rai3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 1.035.000 telespettatori e il 7,2%. Su Rete 4 'Quarta Repubblica' ha raggiunto 644.000 telespettatori e il 5,2%, mentre su La7 'La Torre di Babele – Album' ha segnato 808.000 telespettatori e il 4,5%. Su Rai2 il film 'Cena con delitto – Knives Out' ha intrattenuto 454.000 telespettatori, pari al 2.8%. Infine, su Tv8 'The Equalizer 2 – Senza perdono' è stato visto da 305.000 telespettatori (1,9%) e sul Nove 'Inferno' 258.000 telespettatori (1,7%).

Nella fascia access prime time, su Canale 5, 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 5.283.000 telespettatori pari al 25,2%. Su Rai1 'Cinque Minuti' ha interessato 4.382.000 spettatori (21,1%), mentre 'Affari Tuoi' 4.964.000 telespettatori e il 23,4%. Infine, Lilli Gruber con 'Otto e mezzo', in onda su La7, ha ottenuto 2.046.012 telespettatori, pari al 9,5%.

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ascolti tv 16 marzo ascolti tv guerrieri gassmann scherzi a parte the beekeeper affari tuoi la ruota della fortuna
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