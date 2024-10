'Hanno ucciso l'Uomo Ragno è su Sky', il cast: "Dopo la serie sugli 883 sogniamo la reunion"

Dal sogno di assistere alla reunion degli 883 all’universalità della storia di Max Pezzali e Mauro Repetto che attraversa tempo e generazioni. Ne abbiamo parlato con Sydney Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, in occasione della presentazione a Milano della serie 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883', da oggi, 11 ottobre, su Sky e in streaming su Now.

La serie Sky Orginal di Sibilia è ambientata a Pavia, alla fine degli Anni 80. I protagonisti sono Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli Anni 90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale. Una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, per un coming-of-age che racconta la storia di Max e Mauro, i mitici Anni 90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, ormai icone in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan.