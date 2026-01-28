circle x black
Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film

Il reboot è diretto da Chad Stahelski, che ha firmato la saga di 'John Wick'

Henry Cavill - Ipa
Henry Cavill - Ipa
28 gennaio 2026 | 20.48
Redazione Adnkronos
A cinque anni dall'annuncio che Henry Cavill, già volto di 'The Witcher' e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di 'Highlander' arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. "Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia", sono le parole di Cavill.

Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di 'John Wick'. Sarà lui a dirigere il reboot del cult del 1986 che, oltre a Cavill, vede nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang.

Tag
highlander highlander reboot henry cavill henry cavill highlander
