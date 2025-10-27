Iamx, una data a Milano nel 2026

Iamx annuncia il nuovo 'Artificial Innocence Tour 2026', una serie di date che vedranno il progetto alternative dance/electro-rock di Chris Corner tornare anche in Italia a sette anni di distanza dall’ultimo concerto svoltosi nel nostro Paese. Lo show è fissato per il 25 marzo al Legend Club Milano. In apertura si esibirà un’altra band che sarà comunicata prossimamente. I biglietti sono già in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita.