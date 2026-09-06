Ida Di Filippo, l'agente immobiliare tra le star di 'Casa a prima vista', ha detto finalmente sì allo storico compagno Pietro Albano. Il matrimonio è stato celebrato ieri a Sorrento in uno scenario da favola e l'agente ha voluto condividere con i numerossissimi fan l'evento attraverso uno scatto. "Finalmente marito e moglie", la didascalia che accompagna la foto del bacio degli sposi sul sagrato della chiesa: Ida in bianco con un abito in pizzo a sirena con velo, Pietro elegantissimo in smoking nero.

Migliaia gli auguri alla coppia di fan e amici sui social, tra cui il collega romano Corrado Sassu e Csaba Dalla Zorza, stella del bon ton di Real Time.