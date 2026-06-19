circle x black
Cerca nel sito
 

Il Conservatorio Pavarotti di Modena a Melbourne per il 'Progetto Turandot'

Concluso in Australia il percorso internazionale del T4T finanziato dal Pnrr. Dal 1° novembre la guida dell’istituto passerà al maestro Paolo Andreoli, eletto dai docenti

Il Conservatorio Pavarotti di Modena a Melbourne per il 'Progetto Turandot'
19 giugno 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Conservatorio “Luciano Pavarotti” di Modena e Carpi è a Melbourne per l’ultimo dei concerti conclusivi del progetto internazionale 'The Four Turandot – T4T', finanziato con fondi europei del Pnrr. L’appuntamento australiano segue quello di Hanoi dello scorso 27 maggio e chiude un percorso che nell’ultimo anno ha portato l’istituto emiliano in alcuni dei principali centri culturali dell’area Asia‑Pacifico.

Protagonisti del concerto di Melbourne sono alcuni giovani pianisti australiani che, negli ultimi due anni, hanno seguito le masterclass organizzate dal Conservatorio e tenute da Roberto Prosseda, Carlo Balzaretti, Massimiliano Ferrati e Vsevolod Dvorkin. Un lavoro di formazione e scambio che ha consolidato il ruolo internazionale dell’istituto, oggi intitolato a Luciano Pavarotti dopo il recente via libera al cambio di denominazione.

In queste ore il Conservatorio vive anche un passaggio interno significativo: dal 1° novembre il nuovo direttore sarà il maestro Paolo Andreoli, eletto il 18 giugno dal collegio dei docenti. Pianista di prestigio ed esperto conoscitore di voci, Andreoli succederà a Giuseppe Fausto Modugno, che lascerà l’incarico il 31 ottobre per raggiunti limiti di età.

Parallelamente, l’istituto prosegue il suo percorso di apertura internazionale: nei prossimi mesi tornerà in Australia con un progetto di scambio interculturale dedicato alle comunità aborigene. È inoltre in preparazione un evento speciale per celebrare ufficialmente la nuova intitolazione a Luciano Pavarotti, rendendo omaggio alla figura del maestro e al suo legame con Modena.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Conservatorio Pavarotti Progetto Turandot Pnrr Australia Asia Pacifico
Vedi anche
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video
Meloni risponde a Trump: "Allibita, dichiarazioni totalmente inventate" - Video
Michelle Obama fa commuovere Barack, il video dell'omaggio a Chicago
News to go
Sempre più giorni con caldo estremo, l'allarme di Greenpeace
Imprevisto a Bruxelles, pioggia nella sala stampa del Consiglio europeo - Video
Napoli, incendio nel Parco archeologico di Longola - Video
Maturità, alla prima prova tra gli studenti vince il tema argomentativo - Video
Made in Italy, Giovanni Rana: "Il cibo italiano è amato in tutto il mondo, a tavola siamo i migliori" - Video
Al via Consiglio Europeo a Bruxelles, sul tavolo Cina e bilancio Ue - Videonews
Sorelle scomparse, l'appello del padre: "Sarah è celiaca, attenzione anche nei negozi" - Video
Sorelle scomparse, l'ultimo vocale di Alisya al papà - Audio
Caso Garlasco, appello della difesa Sempio: "Basta odio social" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza