Il Conservatorio “Luciano Pavarotti” di Modena e Carpi è a Melbourne per l’ultimo dei concerti conclusivi del progetto internazionale 'The Four Turandot – T4T', finanziato con fondi europei del Pnrr. L’appuntamento australiano segue quello di Hanoi dello scorso 27 maggio e chiude un percorso che nell’ultimo anno ha portato l’istituto emiliano in alcuni dei principali centri culturali dell’area Asia‑Pacifico.

Protagonisti del concerto di Melbourne sono alcuni giovani pianisti australiani che, negli ultimi due anni, hanno seguito le masterclass organizzate dal Conservatorio e tenute da Roberto Prosseda, Carlo Balzaretti, Massimiliano Ferrati e Vsevolod Dvorkin. Un lavoro di formazione e scambio che ha consolidato il ruolo internazionale dell’istituto, oggi intitolato a Luciano Pavarotti dopo il recente via libera al cambio di denominazione.

In queste ore il Conservatorio vive anche un passaggio interno significativo: dal 1° novembre il nuovo direttore sarà il maestro Paolo Andreoli, eletto il 18 giugno dal collegio dei docenti. Pianista di prestigio ed esperto conoscitore di voci, Andreoli succederà a Giuseppe Fausto Modugno, che lascerà l’incarico il 31 ottobre per raggiunti limiti di età.

Parallelamente, l’istituto prosegue il suo percorso di apertura internazionale: nei prossimi mesi tornerà in Australia con un progetto di scambio interculturale dedicato alle comunità aborigene. È inoltre in preparazione un evento speciale per celebrare ufficialmente la nuova intitolazione a Luciano Pavarotti, rendendo omaggio alla figura del maestro e al suo legame con Modena.