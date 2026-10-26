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Il jazz italiano in Scandinavia, tour in Svezia del sassofonista Max Ionata

Pollice, 'il musicista presenterà un progetto nato sotto il segno della contaminazione e del grande swing accanto ad alcuni dei più brillanti talenti proprio della scena jazzistica scandinava'

Max Ionata - Ufficio stampa
Max Ionata - Ufficio stampa
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26 ottobre 2026 | 17.11
Carmela Piccione
LETTURA: 2 minuti

Prende ufficialmente il via il nuovo tour in Svezia di Max Ionata, uno dei sassofonisti italiani più apprezzati e acclamati all'estero. L'iniziativa si inserisce nella costante attività di promozione internazionale della grande musica italiana nel mondo da parte del Cidim Comitato Italiano Nazionale Musica. Il tour toccherà importanti club e storici spazi della penisola scandinava. Il calendario comprende le seguenti date: lunedì 2 novembre Sundsvall, 3 novembre Östersund, mercoledì 4 novembre Härnösand, venerdì 6 novembre Örnsköldsvik e infine sabato 7 novembre Uppsala.

"In questa occasione, il musicista presenterà un progetto nato sotto il segno della contaminazione e del grande swing, che lo vedrà condividere il palco con alcuni dei più brillanti talenti proprio della scena jazzistica scandinava. A fianco di Ionata si esibirà una sezione ritmica d'eccezione formata da Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Bodilsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Una formazione di alto livello in grado di unire la matrice melodica del jazz europeo con la tradizione d'oltreoceano", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Con oltre 70 dischi all'attivo e una fitta rete di collaborazioni, Max Ionata si conferma ancora una volta un vero e proprio ambasciatore del jazz italiano all'estero, capace di avere pubblico sia nei festival europei che nelle iniziative promosse negli altri continenti", conclude Pollice. Il progetto Suono Italiano - Jazz Session gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.

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