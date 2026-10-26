Il jazz italiano in Scandinavia, tour in Svezia del sassofonista Max Ionata

Pollice, 'il musicista presenterà un progetto nato sotto il segno della contaminazione e del grande swing accanto ad alcuni dei più brillanti talenti proprio della scena jazzistica scandinava'

Prende ufficialmente il via il nuovo tour in Svezia di Max Ionata, uno dei sassofonisti italiani più apprezzati e acclamati all'estero. L'iniziativa si inserisce nella costante attività di promozione internazionale della grande musica italiana nel mondo da parte del Cidim Comitato Italiano Nazionale Musica. Il tour toccherà importanti club e storici spazi della penisola scandinava. Il calendario comprende le seguenti date: lunedì 2 novembre Sundsvall, 3 novembre Östersund, mercoledì 4 novembre Härnösand, venerdì 6 novembre Örnsköldsvik e infine sabato 7 novembre Uppsala.

"In questa occasione, il musicista presenterà un progetto nato sotto il segno della contaminazione e del grande swing, che lo vedrà condividere il palco con alcuni dei più brillanti talenti proprio della scena jazzistica scandinava. A fianco di Ionata si esibirà una sezione ritmica d'eccezione formata da Martin Sjöstedt al pianoforte, Jesper Bodilsen al contrabbasso e Martin Maretti Andersen alla batteria. Una formazione di alto livello in grado di unire la matrice melodica del jazz europeo con la tradizione d'oltreoceano", spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Con oltre 70 dischi all'attivo e una fitta rete di collaborazioni, Max Ionata si conferma ancora una volta un vero e proprio ambasciatore del jazz italiano all'estero, capace di avere pubblico sia nei festival europei che nelle iniziative promosse negli altri continenti", conclude Pollice. Il progetto Suono Italiano - Jazz Session gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.