Da dicembre a marzo debutteranno le opere originali concepite ed eseguite dalla compositrice e pianista accanto ai dialoghi con Cacciari, Carofiglio, Cardini e Buttafuoco

Con il suo pianoforte ha appena conquistato la Cina con un tour sold out e New York con il progetto 'American Tapes', andato in scena registrando il tutto esaurito. Ora per Giulia Mazzoni si apre una nuova sfida artistica che la porta nel cuore di uno dei luoghi simbolo della cultura italiana: il Teatro Petruzzelli di Bari. La Fondazione del celebre teatro ha infatti affidato alla compositrice e pianista toscana una commissione prestigiosa e tutt'altro che ordinaria: scrivere quattro nuove opere originali che debutteranno in prima esecuzione assoluta all'interno de 'I Dialoghi della Bellezza', il nuovo progetto culturale ideato dalla Fondazione Teatro Petruzzelli e condiviso con l'Arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano.

Non si tratta soltanto di una presenza musicale all'interno della rassegna. A Mazzoni è stato affidato l'intero percorso sonoro dell'iniziativa, un ciclo che attraverserà parola, scrittura, storia e pensiero e che vedrà la musicista non solo interprete ma soprattutto autrice di quattro nuove partiture create appositamente per dialogare con i temi al centro degli incontri.

La presentazione della manifestazione si è svolta ieri a Bari per iniziativa del sovrintendente del Petruzzelli, Nazzareno Carusi, che ha illustrato un progetto pensato come luogo d'incontro tra discipline, sensibilità e forme del sapere. "Il dialogo è la forma più naturale di indagine su noi stessi", ha spiegato Carusi. "Ogni volta due grandi personalità si incontreranno e diranno la loro sui pilastri che formano il cuore di ogni bellezza. Questo teatro rappresenta esattamente questa bellezza e questa apertura verso ciò che ci eleva: l'arte, la cultura, il sapere e soprattutto il dialogo è l'abbraccio fra gli uomini".

La rassegna prenderà il via il 4 dicembre 2026 con l'incontro dedicato alla Parola, che vedrà protagonisti Pietrangelo Buttafuoco e monsignor Federico Gallo. Seguiranno il 15 gennaio 2027 l'appuntamento sulla Scrittura con Gianrico Carofiglio e Ferruccio De Bortoli, il 5 febbraio quello dedicato alla Storia con Franco Cardini e Giordano Bruno Guerri e, infine, il 5 marzo, il confronto sul Pensiero con Costantino Esposito e Massimo Cacciari. Ogni serata avrà inizio alle 20.30 e sarà introdotta da un momento musicale affidato a Mazzoni, seguito dall'intervento di monsignor Satriano e dal dialogo moderato dallo stesso Carusi.

Per la pianista si tratta di una commissione che assume un significato particolarmente profondo, perché tocca il cuore della sua poetica artistica e della visione della Nuova Classica, il movimento di cui è fondatrice e che punta a riaffermare il ruolo centrale della composizione contemporanea come prosecuzione naturale della grande tradizione europea.

"Sono profondamente felice e onorata di prendere parte a I Dialoghi della Bellezza - racconta Giulia Mazzoni all'Adnkronos - e di poter rappresentare, attraverso le mie composizioni e il mio pianoforte, la musica come una delle grandi espressioni del pensiero e della creatività umana", afferma. La compositrice sottolinea il valore simbolico della scelta compiuta dalla Fondazione Teatro Petruzzelli di affidarle la creazione di quattro opere completamente nuove. "Ricevere dalla Fondazione Teatro Petruzzelli la commissione di quattro nuove opere rappresenta per me un riconoscimento di particolare significato. Significa dare spazio alla musica che nasce oggi e alla possibilità di continuare ad arricchire il nostro patrimonio musicale attraverso nuove creazioni". Parole che raccontano una convinzione maturata negli anni e che oggi si traduce in un progetto artistico costruito come un unico grande racconto musicale.

"Ho immaginato queste composizioni come quattro capitoli di un unico percorso. La Parola, la Scrittura, la Storia e il Pensiero appartengono profondamente anche alla musica: comporre significa dare forma a un'intuizione, trasformare un'emozione in linguaggio e lasciare una traccia capace di attraversare il tempo". L'aspetto che rende ancora più speciale questa esperienza è che sarà la stessa Mazzoni ad eseguire le opere che ha scritto. "Sarà particolarmente emozionante interpretare personalmente al pianoforte queste quattro opere in prima esecuzione assoluta, unendo le due dimensioni inseparabili della mia identità: la composizione e il pianismo".

Non manca un ringraziamento a chi ha creduto fortemente nel progetto. "Desidero rivolgere un ringraziamento speciale al Sovrintendente M° Nazzareno Carusi, che ha fortemente voluto la mia presenza in questa iniziativa, per la fiducia e la sensibilità artistica dimostrate. Ringrazio con altrettanta riconoscenza il Direttore Esecutivo Luigi Fuiano e l'intera Fondazione Teatro Petruzzelli per avermi affidato una commissione di così grande valore". La musicista guarda poi agli ospiti che animeranno i quattro appuntamenti, figure di primo piano della cultura italiana con cui condividerà questo percorso. "Sono emozionata di condividere questo percorso con personalità di straordinario rilievo della cultura italiana. Sarà un privilegio ascoltare le loro riflessioni e contribuire, attraverso la musica, a questo dialogo tra forme diverse del sapere". Ma è soprattutto una frase a sintetizzare il senso dell'intera operazione artistica e della sua ricerca compositiva. "Credo profondamente che la grande tradizione musicale italiana non debba soltanto essere custodita, ma debba continuare a essere scritta. È questo il senso più profondo del mio lavoro di compositrice e della Nuova Classica".

Le quattro nuove opere nascono come un ciclo organico. 'DI'AMO', in programma il 4 dicembre, accompagnerà il tema della Parola. Si tratta di un neologismo poetico creato dalla stessa Mazzoni nel quale convivono tre concetti: dire, amare e dare. Un titolo che racchiude un invito a trovare la propria voce, il sentimento dell'amore e il gesto della condivisione. La composizione indaga la capacità della parola di costruire relazioni e trasformare l'esperienza umana. "Perché dire può significare amare. E amare significa anche donare", spiega l'autrice. Nella stessa serata verrà eseguita anche Wildness, tema portante della colonna sonora originale del film Anna di Marco Amenta, presentato all'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il secondo capitolo sarà 'EWIG', il 15 gennaio 2027. Il titolo, che in tedesco significa "eternamente", prende ispirazione dalla celebre lettera all'"Amata immortale" scritta da Ludwig van Beethoven nel luglio del 1812 e dalle parole finali "Ewig dein, ewig mein, ewig uns", ovvero "Eternamente tuo, eternamente mia, eternamente nostri". "Una riflessione sul potere della scrittura di attraversare il tempo e custodire emozioni e memoria", spiega l'autrice che ha in programma anche 'Baires', brano tratto dall'album 'YAS - Your Anima System'.

Il terzo appuntamento sarà dedicato a 'MEMENTO', in scena il 5 febbraio. Partendo dall'imperativo latino "ricorda", l'opera affronta "il rapporto tra memoria, identità e storia, interrogandosi sul dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni l'eredità del passato", dice Mazzoni. Ad accompagnarla ci sarà Artemisia, composizione dedicata ad Artemisia Gentileschi, icona del talento femminile nella storia dell'arte.

Il ciclo si concluderà il 5 marzo con 'THAUMA', parola che deriva dal greco antico e significa meraviglia, stupore. "Un omaggio alla riflessione di Platone e Aristotele sulla meraviglia come origine della conoscenza. La composizione esplora il momento in cui ciò che sembra familiare torna improvvisamente misterioso, spalancando nuove possibilità di comprensione e di pensiero", racconta Mazzoni. A completare il programma sarà 'Piccola Luce', altra pagina originale del repertorio della pianista.

La commissione del Petruzzelli arriva in un momento particolarmente significativo della carriera di Mazzoni. Formata al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, la compositrice ha collaborato con Michael Nyman e pubblicato gli album 'Giocando con i bottoni', 'Room 2401' e 'YAS - Your Anima System', prodotto dal pluripremiato Thom Russo con la partecipazione dell'Orchestra di Praga diretta da John Axelrod e del batterista Randy Cooke.

Negli ultimi anni ha collezionato una serie di traguardi importanti, tra cui il concerto inaugurale della stagione 2024 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dedicato interamente alle sue composizioni, evento che ha segnato un primato per una donna compositrice e pianista in un ente lirico italiano. Ha inoltre inaugurato recentemente la Stagione Sinfonica del Teatro Regio di Parma.

Da oltre tredici anni, inoltre, porta la propria musica in Cina, dove si è esibita nei principali teatri e centri culturali del Paese. Tra maggio e giugno 2026 ha realizzato la tournée Giulia Mazzoni is Back to China, esibendosi anche presso l'Ambasciata d'Italia a Pechino in occasione della Festa della Repubblica. Lo scorso ottobre ha inaugurato a Firenze il FánHuā Chinese Film Festival e pochi giorni dopo ha presentato a New York 'American Tapes', progetto accolto da un concerto sold out presso l'Istituto Italiano di Cultura.

Il 21 novembre sarà inoltre protagonista a Pechino della tredicesima edizione di Notte Italiana come Cultural Guest of Honor, mentre a dicembre tornerà nuovamente in Cina per una nuova tournée realizzata in collaborazione con Zhong Art International e China Oriental Performing Arts Group.

Un percorso internazionale che oggi trova una nuova tappa in Italia, sul palco del Petruzzelli. E che conferma la volontà di Giulia Mazzoni di difendere un'idea precisa di musica: non soltanto memoria di una grande tradizione, ma continuo atto creativo capace di generare nuove opere, nuovi linguaggi e nuovi dialoghi con il presente. Proprio come quelli che, tra dicembre e marzo, prenderanno forma a Bari. (di Antonella Nesi)