Diego Luna: "Oggi non abbiamo bisogno di eroi ma di una comunità"

"Oggi non abbiamo bisogno di eroi, ma di una comunità. Quando le persone si uniscono le cose accadono. Idolatrare un solo individuo potrebbe essere pericoloso". A dirlo all'Adnkronos sono Diego Luna e Adria Arjona, che tornano su Disney+ con la seconda ed ultima stagione dell'acclamata 'Andor': ideata da Tony Gilroy, la serie è ambientata nell'universo di 'Star Wars', prima degli eventi raccontati nel film 'Rogue One: A Star Wars Story'. Luna e Arjona ritornano nei panni rispettivamente di Cassian Andor e della ribelle Bix Caleen.

La seconda stagione - sviluppata in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli di tre episodi ciascuno, con un nuovo capitolo che debutta ogni settimana - ritrae un eroico gruppo di ribelli ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. 'Andor' riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di 'Rogue One' per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino.

"Penso che la fantascienza sia un genere che più di altri permette di riflettere su quello che accade nella realtà. E questa serie ci dà l'occasione per riflettere su ciò che si potrebbe fare per la propria comunità. Qui vediamo delle persone che si uniscono e si mettono in gioco per mostrare come essere parte del cambiamento. Credo che di questi tempi sia necessario vedere questo sullo schermo", riflette Diego Luna. Parole condivise anche dalla collega Adria Arjona: "Viviamo in un mondo in cui siamo messi a tacere in molti modi e credo che oggi essere ribelle significhi essere fedeli a sé stessi e a ciò in cui si crede". Dai personaggi di 'Andor' "dovremmo imparare ad andare oltre le differenze", ma anche "capire che fare squadra l'uno con l'altro rende tutto molto più semplice", dice Luna. di Lucrezia Leombruni