Robin Williams in 'Mrs. Doubtfire' si traveste per amore dei suoi figli. Matilde Gioli in 'Fatti vedere' lo fa per scoprire perché il suo ex (Francesco Centorame) l'ha lasciata con un bigliettino 'Mi dispiace'. Dal 6 febbraio nelle sale con Eagle Pictures, la commedia romantica diretta da Tiziano Russo (alla regia di 'Skam Italia 5' e 6) segue le vicende di Sandra (Gioli). E' appena stata assunta da un famoso sito di psicoterapia online. Tornando a casa per raccontare tutto a Stefano (Centorame), il fidanzato con il quale convive da 10 anni, la lascia senza spiegazioni. Ma il destino, spesso, è beffardo. Durante il suo primo giorno di lavoro, Sandra si rende conto non solo che un bug del sito le assegna erroneamente l’identità e la foto di una arzilla settantenne, ma anche che uno dei suoi primi pazienti è proprio il suo ex. E così si finge l’anziana psicoterapeuta per scoprire tutto sul suo ex.

"'Fatti vedere' ci dice tante cose sull'amore, per esempio che non sempre una storia che sulla carta è perfetta poi sia quella giusta per la vita", inoltre "ci deve far riflettere sul fatto che non dobbiamo pensare che se una relazione dura da 10 anni allora l'amore sia ok. Il confronto è necessario, senza nascondere nulla. A non parlare facciamo la fine di Sandra e Stefano", dice Gioli, star della serie Rai 'Doc - Nelle tue mani', nell'intervista all'Adnkronos.

Negli ultimi anni "le commedie romantiche hanno smesso di dirci qualcosa perché non si sono più messe in gioco con la realtà, edulcorando i sentimenti, le delusioni d'amore o anche le grandi conquiste. Sono rimaste nella superficie", fa notare Russo. Con 'Fatti vedere' "abbiamo provato a raccontare la realtà non avendo paura di mostrare anche le cose sbagliate dell'amore", spiega il regista, convinto che la realtà virtuale abbia allargato gli orizzonti del racconto: "Ci si può innamorare anche virtualmente, perché forse in quella sfera si riesce a essere sé stessi più liberamente". In questo 'Fatti vedere' è un monito: "E' quasi un consiglio, mostrati per quello che sei. Sandra - dice Russo - virtualmente riesce a liberare sé stessa e a capire che non era più innamorata di Stefano".

'Fatti vedere' è anche un monito su come oggi ci sia la tendenza a mostrarsi troppo sui social: "E' esplosa una mania di protagonismo, di mostrarci al top", dichiara Gioli, che sottolinea: "Questo 'top' è stato deciso da quelli che sono i canoni attuali, non solo estetici ma anche sociali, che però stanno creando in maniera preoccupante un esercito di giovani che vogliono aspirare all'esempio dell'influencer benestante, con una vita meravigliosa, con una forma fisica perfetta. Tutte cose che in fotografia vengono benissimo, ma non è la realtà". Al contrario, "dovremmo farci vedere di più dagli altri per confrontarci e per mostrarci non al top ma per come siamo".

In 'Fatti vedere' ad aiutare Sandra c'è l’investigatore privato Marco (Pierpaolo Spollon), che l'ha aiutata con il travestimento. "Non sono terrorizzato dalla possibilità che qualcuno possa scoprire il mio privato, non ho nulla da nascondere. Oggi però siamo abituati a svendere tutto e il privato è necessario per avere qualcosa di nostro. Non voglio svendere il mio privato perché è come se lo sciupassi, come se gli altri potessero prendere un pezzettino di te", spiega Spollon.

Nel cast anche Asia Argento nei panni di Benedetta, la migliore amica di Sandra: "Qui raccontiamo anche altre forme di amore, come l'amicizia. Quello che ho con Asia nel film è un bellissimo rapporto tra due amiche e sarebbe bello averlo anche nella vita, ma è molto complesso costruire un rapporto così leale e senza escludere i sani scontri", conclude Gioli.(di Lucrezia Leombruni)