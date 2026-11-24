"I maschi stanno andando sempre di più in sala a vedere 'Se domani non torno'. Inizialmente c'erano più donne che uomini, ma nelle ultime proiezioni a cui sono andata ho visto un cambiamento molto evidente. È un segnale bellissimo e importantissimo. Perché il film è un po' il nostro modo di fare rumore, ma il pubblico è l'amplificatore. Più persone partecipano a questa conversazione, più il messaggio può arrivare lontano". A parlare è la regista Paola Randi che nell'intervista all'Adnkronos, alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), riflette sul crescente coinvolgimento del pubblico maschile attorno al film che ripercorre il femminicidio di Giulia Cecchettin. Un segnale che la regista considera incoraggiante, perché dimostra come il tema della violenza di genere stia smettendo di essere percepito come una questione che riguarda soltanto le donne. E lo dimostra anche il successo del film al botteghino. Ma al di là dei quasi 6 milioni di euro incassati e oltre 800.000 presenze in sala, a colpire la regista è soprattutto la partecipazione del pubblico e il dibattito che 'Se domani non torno' continua a generare nelle sale e nelle scuole.

"Il fatto che ci sia stata una risposta così calorosa da parte del pubblico è un segnale molto forte", afferma Randi. "Così tante persone sono andate a vedere e continuano ad andare a vedere 'Se domani non torno'. Vuol dire che le persone hanno bisogno di affrontare questi argomenti e di parlarne, in special modo i ragazzi". Ma il successo di 'Se domani non torno' ha anche un altro valore, secondo la regista: contribuisce a scardinare uno dei pregiudizi più radicati nell'industria cinematografica, quello secondo cui i film diretti da donne non sarebbero in grado di richiamare il pubblico in sala. "C'era un pregiudizio molto forte, quello che i film delle donne non incassassero al botteghino. Direi che ormai non si sa più come sfatarlo", osserva. Ma, al di là dei risultati economici, ciò che considera davvero significativo è la risposta degli spettatori a un'opera che affronta temi complessi senza ricorrere ai toni della commedia. "Vuol dire che le persone vogliono film che le inducano a riflettere, ma che diano anche l'occasione di riconoscersi e sentirsi accolte", spiega. "Questo è un film che parla di vita, di persone comuni che si trovano in circostanze non comuni e che riescono a dare una risposta esemplare". Quindi, il pubblico "ha bisogno di sentirsi raccontare queste cose narrate in un modo delicato e rispettoso, soprattutto in un periodo in cui tanta narrazione molto violenta e gridata. Non se ne può più".

Per Randi, però, al coinvolgimento del pubblico devono accompagnarsi azioni concrete. "I centri antiviolenza vanno finanziati e sostenuti e va finalmente fatta l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole", sottolinea. "Se qualcuno ha dubbi su cosa sia l'educazione affettiva basta leggere i programmi: non si insegna niente di particolare, ma si offre un supporto necessario. Girando l'Italia con il film ho visto che i ragazzi chiedono a gran voce questo spazio e secondo me va garantito". Secondo la regista, gli strumenti repressivi da soli non sono sufficienti: "Abbiamo capito perfettamente dall'esperienza che la repressione non serve. Ci sono ancora i femminicidi nonostante le leggi sempre più repressive. Evidentemente bisogna lavorare sulla prevenzione, come insegna Gino Cecchettin e la sua fondazione". Uno degli aspetti che più l'ha colpita durante il tour nelle sale è stato il cambiamento della composizione del pubblico. Gli incontri dopo le proiezioni si sono trasformati in occasioni di confronto collettivo. "C'è un sacco di gente che trova veramente uno spazio. È come se si stesse creando una rete. Tutti e tutte si sentono liberi di contribuire con la propria testimonianza, condividere pensieri e fare domande. E quelle dei ragazzi sono particolarmente interessanti". Tra i risultati più significativi legati al film, Randi cita anche l'aumento delle chiamate al numero antiviolenza e antistalking 1522. "Questo non significa che siano aumentate le violenze, ma che le persone in difficoltà hanno iniziato a chiedere aiuto non solo in casi estremi. Magari si rendono conto, grazie al film o alle discussioni che nascono dopo la visione, che alcuni comportamenti che consideravano normali in realtà non lo sono".

La regista ricorda inoltre come il progetto abbia avuto una forte diffusione tra gli studenti: "In anteprima il film è stato visto da 100mila studenti e poi da migliaia di altri ragazzi e ragazze. Continua ad andare fortissimo nelle scuole. Lo richiedono sia i professori sia gli studenti stessi". Ma anche dalle famiglie: "Lo dico per chi può avere qualche perplessità: è un film che si può vedere anche a otto anni. Anzi, uno dei commenti più belli che ho ricevuto è stato proprio quello di un bambino di quell'età, che alla fine della proiezione mi ha detto: 'Mi è piaciuto tantissimo'". Per Randi il cinema può avere un ruolo decisivo nel cambiamento culturale proprio perché parla un linguaggio diverso da quello della cronaca. "Il cinema civile usa il linguaggio dell'immedesimazione. Quando è libero può avere un impatto veramente importante". E aggiunge: "Il cinema è politica, come tutto quello che facciamo tutti i giorni, ogni singolo nostro gesto quotidiano. Questo è un film che aspira a fare attivare a far diventare le persone agenti di cambiamento, come dice Gino Cecchettin". Un cambiamento che, aggiunge, nasce soprattutto dai gesti quotidiani. A partire dal linguaggio. "Gli uomini dovrebbero smetterla di ripetere proverbi o stereotipi senza senso, come 'donna al volante, pericolo costante'. Oppure Quando a una donna si dice 'sei multitasking', spesso non è un complimento ma una fregatura, perché significa chiederle di fare il doppio del lavoro. Lo stesso vale per le battute e gli stereotipi che continuano a circolare e che troppo spesso vengono liquidati come scherzi. Non sono battute e dovremmo smettere di riderne". E alle ragazze, sottolinea, "dico sempre che bisogna rimettere al centro un obiettivo fondamentale: l'indipendenza economica. In realtà vale per tutti, ragazze e ragazzi. L'indipendenza economica significa libertà. Poi ci si può innamorare, avere figli e costruire la vita che si desidera, ma il primo traguardo dovrebbe essere quello, perché è una questione di autonomia e di libertà". Mentre agli adulti "dico di prestare attenzione alla narrazione, alle parole che usiamo e ai messaggi che trasmettiamo ogni giorno". Infine, un passaggio sulla responsabilità dei media nel racconto della violenza di genere. "Bisognerebbe stare molto attenti alla narrazione", avverte. Per esempio, nei titoli degli articoli 'accostare la gelosia all'amore è un problema. La gelosia non è un sintomo d'amore, ma di possesso". E, inoltre, "bisogna smettere di usare formule che colpevolizzano le vittime o le loro famiglie. Se io nel mio piccolo, come cineasta, posso fare 'Se domani non torno', i giornalisti possono fare un sacco di roba". (di Lucrezia Leombruni)