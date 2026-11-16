Salvatore Esposito: "Cerco un produttore per il mio primo film da regista. E non parlerà di Napoli"

Dalla seconda stagione di 'Piedone - Uno sbirro a Napoli' (dal 23 novembre su Sky e in streaming su Now), diretta da Alessio Maria Federici e creata da Peppe Fiore, alla ricerca di un produttore che abbia il coraggio di scommettere sul suo primo film da regista, fino alla dura riflessione sul cinema italiano, tra mancanza di lungimiranza, occasioni negate e un sistema che continua a puntare sugli stessi nomi. Salvatore Esposito si racconta all’Adnkronos, alternando l'entusiasmo per il ritorno nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri ("un supereroe moderno che ancora non si è accorto di esserlo"), nella serie prodotta da Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (società del gruppo Titanus), all'amarezza per un'industria che, a suo avviso, fatica a riconoscere e valorizzare il talento. "Il cinema italiano mi sfrutta poco", ammette l'attore, che non risparmia critiche a produttori e distributori: "In Italia lavorano sempre gli stessi, spesso non portano risultati e, nel frattempo il cinema italiano resta dov'è". Qual è l’evoluzione più grande che compie l'ispettore Vincenzo Palimieri nella seconda stagione di 'Piedone - Uno sbirro a Napoli'?

"L'evoluzione più grande di Palmieri in questa seconda stagione è senza dubbio il passaggio da lupo solitario a uomo di squadra. Se nella prima stagione tendeva a ragionare e ad agire da solo, ora comprende l'importanza di affidarsi agli altri e di valorizzare le loro intuizioni. Per questo coinvolgerà molto di più l'ispettore Noviello (Fabio Balsamo, ndr) nelle indagini e imparerà a fidarsi maggiormente del lavoro della commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico, ndr) e dell'intero gruppo. Sarà proprio il gioco di squadra a rivelarsi fondamentale per risolvere molte situazioni complesse. In questo senso, la sua maggiore apertura verso gli altri rappresenta il cambiamento più significativo del personaggio. Allo stesso tempo, però, resta viva la ferita legata al passato dei suoi genitori, un elemento che continuerà ad accompagnarlo e ad avere un peso importante nel corso della stagione. Anche per questo, la serie appare più matura e strutturata rispetto alla prima, che aveva soprattutto il compito di introdurre i personaggi e definire il mondo narrativo".

Nella prima stagione pesava la responsabilità di raccogliere l’eredità di Bud Spencer. Da attore, come hai vissuto questa seconda stagione?

"All'inizio, quando mi è stato proposto questo ruolo, confrontarsi con un personaggio e con un'icona come Bud Spencer poteva sembrare complicato. Allo stesso tempo, però, il nostro obiettivo era prendere le distanze da un semplice confronto con il passato, anche rispetto a elementi iconici come le celebri scazzottate di Spencer, per costruire un personaggio e un racconto nuovi, moderni e con una propria identità. A un certo punto abbiamo smesso di sentire il peso del paragone, pur sapendo che la sua presenza e la sua eredità restano presenti. La nostra idea è stata fin dall'inizio quella di creare un percorso autonomo, diverso e contemporaneo. E credo che, alla fine, i risultati ci abbiano dato ragione".

Alla presentazione della prima stagione hai definito Bud Spencer il tuo "primo supereroe". Che tipo di supereroe è oggi Vincenzo Palmieri?

"Credo che la grande differenza sia questa: Vincenzo Palmieri è un supereroe, ma ancora non se n'è reso conto. Il Piedone di Bud Spencer, invece, lo era già agli occhi di tutti: bastava vederlo per sentirsi protetti. Palmieri è ancora in cammino, perché deve fare i conti con molti demoni interiori e con ferite che non ha ancora del tutto superato. Ogni ragazzo che aiuta, ogni caso che risolve insieme alla sua squadra, però, contribuisce a trasformarlo. È un percorso di crescita che, passo dopo passo, lo sta portando a diventare l'eroe che forse un giorno sarà. E noi ci auguriamo di poter continuare a raccontare questa evoluzione".

Non pensi che il suo super potere sia proprio quello di essere profondamente umano, anche nei suoi errori?

"Credo che questo sia il suo limite più grande. Palmieri non ha ancora espresso fino in fondo il suo potenziale perché si lascia condizionare da aspetti profondamente umani: la difficoltà a fidarsi degli altri, la tendenza a chiudersi in se stesso, la fatica ad aprirsi e a costruire legami autentici. Sono tutti elementi che, in qualche modo, lo frenano. Penso che il giorno in cui riuscirà a liberarsi dei suoi demoni e ad aprirsi davvero al prossimo vedremo il vero Vincenzo Palmieri. Sarà allora che le persone potranno fidarsi completamente di lui e affidarsi a lui. Per questo lo considero un supereroe moderno: non qualcuno dotato soltanto di 'super poteri', ma un uomo con fragilità, difetti e contraddizioni, che proprio attraverso questi trova la sua forza".

Napoli è una grande protagonista della serie. Quale città vedremo nella seconda stagione?

"Vedremo una Napoli moderna, una città che porta con sé le luci e le ombre della propria storia, ma che oggi guarda con decisione al futuro. È una Napoli sempre più aperta al mondo, ricca di bellezze, cultura e turismo, una realtà dinamica che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi e attrarre energie nuove. Come accade da sempre, però, c'è anche chi cerca di approfittare di questa crescita e delle opportunità che essa genera. La criminalità continua a esistere, ma la raccontiamo attraverso dinamiche contemporanee e con uno sguardo attuale. Al centro di tutto ci sarà ancora Vincenzo Palmieri con la sua squadra, impegnati a difendere la Napoli onesta e perbene".

È anche una Napoli che, grazie al cinema e al turismo, mostra un volto diverso?

"Anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alla straordinaria crescita del turismo, Napoli ha vissuto una vera e propria riscoperta. Da anni è tra le città italiane più visitate e questo ha contribuito a cambiare non solo l'immagine della città all'esterno, ma anche la percezione che i napoletani hanno di sé stessi. C'è stata una maggiore consapevolezza del valore del proprio patrimonio. I napoletani hanno capito che il turismo può rappresentare una grande risorsa".

Nella prima stagione, Palmieri trasforma il desiderio di vendetta in giustizia. Qual è la tua idea di giustizia?

"È un tema complicato. Quello che desidero davvero è una giustizia che funzioni. Vorrei non vedere più innocenti finire in carcere e, allo stesso tempo, vorrei che chi commette un reato ne rispondesse concretamente. Spesso assistiamo a processi che si perdono tra prescrizioni, cavilli o lungaggini burocratiche. Io penso che, se una persona abbia commesso un reato, debba pagarne le conseguenze. È un principio semplice, ma che purtroppo ancora oggi non sempre trova piena applicazione. E questa è una cosa che nel 2026 accade ancora".

Oggi il valore della giustizia è in crisi?

"È incrinato perché spesso la giustizia non viene applicata come si deve e, quindi, permette alle zone grigie di prevalere".

Nel primo episodio della nuova stagione, gli abitanti del centro storico protestano per i propri diritti. Pensando anche ai giovani che scendono in piazza, secondo te che cosa si è rotto?

"Il problema è che viviamo in un Paese che, troppo spesso, sembra fare di tutto per scoraggiare i giovani e spingerli a cercare altrove le opportunità che qui non trovano. E non è una questione di schieramenti politici: parliamo di un problema che si trascina da almeno vent'anni. Ho l'impressione che non ci si preoccupi più del futuro delle nuove generazioni, della cultura e dell'arte. Si pensa solo alle emergenze quotidiane. Il risultato è che molti ragazzi non sanno quale futuro li aspetti. Se non hanno una famiglia alle spalle in grado di sostenerli, spesso vengono lasciati soli ad affrontare incertezze enormi. Poi ci sorprendiamo se aumentano il disagio, la depressione, la sfiducia o se alcuni scelgono di lasciare il Paese perché non riescono a intravedere un percorso chiaro davanti a sé. Credo che qualcuno dovrebbe tornare a occuparsi seriamente del futuro di questi giovani. Questo dovrebbe essere uno dei compiti principali delle istituzioni, ma è una responsabilità che, da troppo tempo, sembra essere stata messa in secondo piano".

Gli artisti hanno la responsabilità di esporsi su quello che accade nel mondo?

"Parlerei di senso civico, che ogni cittadino dovrebbe avere con onestà intellettuale. E averlo non per far parte di un gruppo o per dimostrare di essere contro qualcosa, ma realmente per quello che è un problema, che riguardi i giovani, quello che sta succedendo a Gaza o in Ucraina. Basta farlo con l’obiettivo di fare luce su quello che è un dramma. Non per farsi pubblicità, non per parlare perché bisogna schierarsi contro qualcuno o qualcosa. Io, almeno nel mio piccolo, faccio così: presto la mia voce ai tanti che vorrebbero urlare il loro disagio, il loro disappunto. E lo faccio spinto da idee che condivido, da cittadino italiano. Credo basti questo, perché non credo che gli artisti debbano avere chissà quale ruolo. Non abbiamo una dote in più degli altri, ma una cassa di risonanza maggiore e quindi, se possiamo essere utili, diciamo così, per dare voce a qualcosa, almeno io cerco di fare quello che posso".

Il ruolo di Gennaro Savastano in 'Gomorra - La serie' pesa sul modo in cui il cinema italiano ti vede?

"Secondo me, pesano soprattutto i tanti limiti di chi ricopre determinati ruoli in Italia. Perché, dal mio punto di vista, se non si ha la lungimiranza di capire quanto un attore sia in grado di fare, soprattutto alla luce del ruolo che ha interpretato, delle tante sfaccettature che ha dato a quel personaggio e della capacità di dimostrare altro anche attraverso i progetti successivi, questo denota soltanto un limite del cinema italiano. Perché io lo ribadisco: mi sento veramente molto poco sfruttato dal cinema italiano. Allo stesso tempo, però, credo che il problema sia molto più ampio e riguardi soprattutto le storie che vengono raccontate. In un Paese dove si producono 400 film all'anno, ce ne sono veramente pochi che meritano di essere visti. E questo è il grande problema. Ora sembra che tutti si lamentino di questa situazione, ma nessuno fa concretamente qualcosa per cambiarla. Quindi io, quando posso, alzo la voce anche per i tanti attori che non riescono a dimostrare quanto potrebbero dare. Perché purtroppo si continua a credere che siano i nomi a portare la gente al cinema, quando invece è stato dimostrato che in Italia non sono gli attori a riempire le sale, ma le storie interessanti, i racconti capaci di coinvolgere il pubblico".

In Italia ci sono film che sono diventati dei veri e propri casi cinematografici, non necessariamente grazie ai nomi presenti in locandina.

"Sono le storie a fare la differenza. Perché al di là del fatto che una persona possa dire "a me Salvatore Esposito piace o non piace", se poi va al cinema e vede un brutto film in cui ci sono io, il mio nome non cambia nulla. Lo stesso vale per altri attori che, negli anni, hanno dimostrato di non portare risultati al botteghino e che, nonostante questo, continuano a essere molto richiesti. Purtroppo, in Italia funziona così. Si continua a credere che basti mettere un nome su una locandina, o presentarlo a un distributore, per riuscire a realizzare un film. Il risultato è che lavorano sempre gli stessi, anche quando non portano risultati, e il cinema italiano rimane fermo dov'è. Ma se il cinema italiano si trova in queste condizioni da vent'anni, qualcuno dovrà pur cominciare a farsi qualche domanda, no?".

Negli Stati Uniti, invece, i grandi nomi riescono a portare il pubblico in sala. Un esempio è Odissea di Christopher Nolan.

"In America è diverso. In 'Odissea' hanno chiamato all'appello molte star anche per aumentare le possibilità di incasso. Ma il film ha superato il miliardo di incassi non soltanto per questa ragione. Allo stesso tempo, dico che in Italia è difficilissimo immaginare di vedere, un giorno, i cinque attori italiani più importanti tutti insieme nello stesso film".

Perché?

"Perché esistono delle dinamiche per cui determinati attori, quando sono protagonisti, non vogliono lavorare con altri interpreti di primo piano, temendo che la propria luce possa essere oscurata. Ed è proprio questo che mette in evidenza la grande differenza tra il cinema italiano e l'industria americana. In America si cerca di lavorare con i più bravi, con i migliori, perché questo contribuisce ad alzare il livello del film. In Italia, invece, troppo spesso si pensa al proprio orticello, anziché al valore complessivo del progetto".

Hai speranze nella nuova Legge sul cinema approvata all'unanimità?

"Parlare di buone speranze in Italia è sempre difficile anche perché può essere tutto il contrario di tutto nello stesso momento. Io spero che soprattutto venga fatto qualcosa per tutti quei lavoratori dello spettacolo che non hanno un contratto. O se ce l'hanno è ancora fermo agli anni Novanta. Vorrei che si facesse di più anche per gli attori e le attrici che lavorano meno e che sono in difficoltà. Se la legge cinema serve semplicemente a tenere vivo un sistema che ha portato il cinema dove è oggi non so quanto sia utile. Per me più che una legge cinema, servirebbe un cambio di mentalità da parte dei produttori e dei distributori italiani. Questo secondo me è la grande legge cinema che dovrebbero fare produttori e distributori".

Che cosa non funziona nel rapporto tra produttori, sceneggiature e film che arrivano in sala?

"Mi è capitato spesso di fare una domanda ad alcuni produttori, dopo aver visto uscire al cinema film oggettivamente brutti realizzati da loro. Ho chiesto: 'Scusami, ma quando hai letto la sceneggiatura non ti sei accorto che sarebbe venuto fuori un brutto film?'. Le possibilità sono due: o non sei in grado di valutare una sceneggiatura, oppure hai deciso di realizzare quel film pur sapendo che non funzionava, magari perché dovevi produrlo a tutti i costi. E questo, secondo me, è ancora peggio. Io, da attore, quando ricevo una sceneggiatura che non mi convince, cerco innanzitutto di capire se ci siano margini di miglioramento. Mi domando che cosa possa apportare al progetto attraverso il mio personaggio, come possa contribuire a renderlo più interessante. Se invece ritengo che non ci siano i presupposti, preferisco rifiutare. Ho l'impressione, invece, che a volte certi film vengano prodotti semplicemente perché bisogna lavorare, pagare le tasse, accedere ai finanziamenti statali. Ci sono tante dinamiche che finiscono per prevalere sulla qualità artistica. E il risultato è che nelle sale arrivano film che, purtroppo, sono oggettivamente brutti".

Sei apprezzato molto all'estero, da 'Fargo' a 'Nella tana dei lupi' e 'Maserati'. Oggi lavori più fuori dall'Italia?

"Ultimamente ho lavorato più all'estero che in Italia. Ed è una cosa bellissima, che mi rende molto felice. Prima dell'estate ho girato anche un film (dal titolo 'Positano', ndr) da co-protagonista insieme a Matthew McConaughey e Zoe Saldana".

Dopo 'Maserati' hai sostenuto altri provini o preso parte ad altri progetti?

"Per il momento non ho sostenuto altri provini, anche perché sono stato molto impegnato. Insieme a Marco D'Amore ho girato un cameo nel nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che uscirà a gennaio. Poi ho terminato il mio secondo film con Davide Minnella, il regista de 'La cena perfetta', con Giovanni Esposito e Letizia Toni. Il titolo provvisorio è 'Panettoni e contrabbando', ma non so se resterà quello definitivo. Dovrebbe uscire il prossimo anno. A dicembre dovrei iniziare un altro progetto, mentre il prossimo anno potrei tornare a Los Angeles per una serie di incontri professionali. Vedremo come si evolveranno le cose. Nel frattempo sto scrivendo".

Cosa?

"La mia opera prima. Ho un soggetto a cui ho lavorato e adesso sto cercando un produttore che abbia la visione e il coraggio di farlo andare in sceneggiatura e poi farmelo fare".

Che storia è?

"È una storia particolare, non vista e, sicuramente, non facile. Però secondo me ci sono storie che meritano di essere raccontate e di essere viste".

Riguarda Napoli?

"No".

"Con tutti questi impegni non ti annoi mai?"

"Assolutamente no. Chi si ferma è perduto, soprattutto in Italia".

Come ti trovi a lavorare all'estero?

"È un'esperienza bellissima. Lavorare con grandi professionisti è sempre stimolante, naturalmente anche in Italia. La differenza è che all'estero hai la sensazione che il tuo mestiere venga tutelato a 360 gradi. Ti mettono nelle condizioni migliori per lavorare e per esprimere tutto il tuo potenziale. Ci sono tempi diversi, una maggiore tranquillità sul set, anche grazie a disponibilità economiche differenti. Tutto questo ti permette di concentrarti maggiormente sul lavoro. E poi, quando hai la fortuna di confrontarti con grandi attori e grandi registi, inevitabilmente sei portato ad alzare il tuo livello. Le aspettative sono altissime, certo, ma proprio per questo trovi gli stimoli per dare il meglio di te. Almeno, a me succede così".

Hai un aneddoto legato a 'Maserati', con Al Pacino e Anthony Hopkins, o alle tue esperienze internazionali?

"Già soltanto aver lavorato con Al Pacino e Anthony Hopkins è stato qualcosa di straordinario. Ma la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata l'umiltà di questi grandissimi attori. Vedere una leggenda come Anthony Hopkins rapportarsi alle persone con una semplicità incredibile è una lezione che ti porti dietro. Ricordo anche un momento molto bello sul set di 'Maserati'. Eravamo vicino Roma, faceva un caldo tremendo, e durante una pausa ci siamo ritrovati a mangiare una fetta di anguria insieme ad Al Pacino. C'è anche una fotografia che immortala quel momento. Sono ricordi che conserverò per sempre. Al di là di questo, mi hanno colpito la loro disponibilità e la stima che hanno dimostrato nei confronti del nostro lavoro. Essere scelto da registi internazionali, alcuni dei quali premiati con l'Oscar, per me è un grandissimo motivo d'orgoglio. È successo con Bobby Moresco per 'Maserati' e con Christian Gudegast per 'Nella tana dei lupi'. Sono riconoscimenti importanti, che mi fanno pensare di essere sulla strada giusta. La cosa paradossale è che, mentre all'estero ho avuto la possibilità di incontrare e confrontarmi con registi come Steven Spielberg, Todd Phillips e Oliver Stone, in Italia alcuni grandi registi non li ho mai nemmeno conosciuti. Non hanno mai avuto neppure la curiosità di prendere un caffè con me, fare due chiacchiere".

Ti fa soffrire non ricevere la stessa attenzione in Italia?

"Soffrire no, ma mi dispiace. Perché quel detto, 'Nemo propheta in patria', contiene una grande verità. E non parlo soltanto di me. Ci sono tantissimi attori e attrici di enorme talento che non hanno ancora avuto la possibilità di dimostrare davvero quanto valgono, semplicemente per la regola assurda: 'Eh, ma non è un nome'. Come se poi, in Italia, avere un nome significasse automaticamente portare pubblico al cinema. È questo il grande cortocircuito del nostro sistema cinematografico. Ci si illude che basti mettere un volto conosciuto su una locandina per riempire le sale, mentre si è finito per sottovalutare ciò che conta davvero: le storie e le sceneggiature. Io credo che dovremmo produrre meno film, ma farli meglio. Ogni progetto dovrebbe avere almeno il doppio dei mezzi e del tempo a disposizione. Bisognerebbe investire maggiormente nella scrittura, nella preparazione e nella realizzazione, per raccontare storie belle, coinvolgenti, capaci di emozionare e incuriosire il pubblico. Perché non c'è niente di peggio che tradire la fiducia degli spettatori. E secondo me il pubblico italiano, negli anni, è stato tradito troppe volte. Oggi una famiglia che deve spendere dei soldi per andare al cinema a vedere un film italiano ci pensa due volte. C'è poi un altro problema enorme, di cui si parla troppo poco: da anni stiamo trascurando la formazione degli spettatori del futuro. Non si portano più gli studenti al cinema o al teatro. Io ricordo ancora perfettamente quando, alle scuole medie, vidi 'Schindler's List'. Era un film duro, che raccontava una pagina terribile della storia, ma per me fu un'esperienza straordinaria. Mi aprì un mondo. Mi permise di conoscere qualcosa in più della Storia e, soprattutto, mi fece scoprire la magia del cinema. Ecco, io mi domando: quanti artisti ci stiamo perdendo?"

La motivazione, però, non la perdi mai.

"No, non la perdo mai. Perché io sono sempre stato abituato a rimboccarsi a rimboccarsi le maniche. Nascendo in una periferia, impari a capire che chi si ferma resta indietro. Questa è la mia indole, cerco di non abbattermi mai e di andare sempre avanti, nonostante tutto".

Non solo attore, ma anche scrittore. Hai scritto 'Lo sciamano', 'Eclissi di sangue' e 'Le streghe di Lourdes'. Vedremo questi libri sullo schermo?

"È quello che spero. Purtroppo, però, ho l'impressione che in Italia, se non possiedi determinati requisiti, sia molto difficile riuscire a realizzare certi progetti. Ci si lamenta continuamente della mancanza di idee nuove, della necessità di trovare storie originali e interessanti, ma poi, quando qualcuno le propone, sembra che tutti si spaventino. È proprio il sistema che deve cambiare. Forse ci sono troppe persone legate a vecchie logiche e a un modo di ragionare che non lascia spazio alle novità. Forse c'è troppa gente vecchia. Bisognerebbe un po' ringiovanire questo sistema, ma a tutti i livelli".

Un sogno personale e un sogno artistico.

"Dal punto di vista personale, non saprei indicarti un sogno preciso. Vorrei semplicemente avere la serenità e la tranquillità necessarie per continuare a inseguire e realizzare i miei sogni. Sul piano professionale, invece, oggi ne ho soprattutto due: dirigere la mia opera prima e vedere 'Lo sciamano' sullo schermo". (di Lucrezia Leombruni)