Io Canto Family, stasera 23 ottobre ultimo appuntamento: chi vincerà?

La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro

23 ottobre 2025 | 07.22
Redazione Adnkronos
Stasera, giovedì 23 ottobre, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con 'Io Canto Family', il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Nella finale, le otto coppie di familiari rimaste in gara si sfideranno per conquistare la vittoria.

La coppia vincitrice si aggiudicherà un montepremi di 50.000 euro e la targa speciale di R101, radio ufficiale del talent, che verrà consegnata dalla speaker Rebecca Staffelli. Ad accompagnare le esibizioni dei concorrenti, i coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che li hanno guidati e sostenuti lungo tutto il percorso artistico.

Ospiti in studio: Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi. Le già vincitrici delle passate edizioni del programma torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile. A decretare i finalisti di 'Io Canto Family' saranno le votazioni della giuria composta da Patty Pravo e Noemi. Il verdetto finale, però, sarà nelle mani del pubblico presente in sala, composto da cento persone.

