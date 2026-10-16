Isabel van Gelder, fuori il nuovo Ep 'Lovesick'

È uscito oggi, 'Lovesick', il nuovo Ep della cantautrice olandese Isabel van Gelder. Da oggi è disponibile anche il video musicale del nuovo singolo 'Heartless', brano che richiama il jazz e lo swing della vecchia scuola, abbinandoli a una produzione moderna dominata dai beat. Con 'Lovesick', Isabel van Gelder esplora le molteplici sfaccettature dell’amore romantico, tra desiderio, delusione, nostalgia e difficoltà a lasciar andare. Attraverso sette brani che alternano ballate intime e introspettive a sonorità più ritmate e ironiche, la cantautrice olandese racconta esperienze profondamente personali con una sincerità disarmante, senza rinunciare a una buona dose di leggerezza. Nasce un lavoro che si muove tra vulnerabilità e autoironia, trasformando le contraddizioni dei sentimenti in storie capaci di parlare a tutti.

"Lovesick' è un progetto profondamente personale - racconta Isabel -. Sette brani che, attraverso testi intimi, simili a pagine di diario, raccontano le molteplici sfaccettature dell’amore romantico: il desiderio, il rifiuto, la sofferenza amorosa, l’evasione, il distacco emotivo e il lasciar andare. I brani alternano ballate intime e malinconiche a brani che affrontano le delusioni amorose con maggiore leggerezza e una buona dose di ironia. Dal punto di vista visivo, l’universo di 'Lovesick' si ispira all’immaginario romantico classico, a Cupido, al Romanticismo e a film come 'Romeo + Juliet' di Baz Luhrmann, del 1996. Anche la componente visiva dell’Ep si collega all’aspetto teatrale e agli stereotipi esasperati, giocando con i cliché dell’amore romantico e le sue derive più melodrammatiche.

"Lovesick' arriva dopo il primo Ep di Isabel, 'Minor Details', pubblicato all’inizio di quest’anno e contenente i brani 'Die for you' e 'My Silly Boy', entrambi già oltre i 20 milioni di streaming su Spotify. Isabel inoltre aggiunge: "Sono un’inguaribile romantica e questo Ep riflette le esperienze che ho vissuto nell’ultimo anno. A tratti è straziante e profondamente personale ma non ha mai paura di prendersi un po’ meno sul serio e di ridere della situazione". Ad anticipare il progetto è stato il singolo 'Kissing You Away', un brano diretto e personale che racconta il tentativo di lasciarsi alle spalle una relazione attraverso nuove esperienze e distrazioni, pur nella consapevolezza che nulla possa davvero colmare il vuoto lasciato da ciò che si è perso. Isabel mette insieme vulnerabilità e leggerezza, trasformando il post-rottura in un momento di rivalsa, ironia e riconquista della propria libertà.