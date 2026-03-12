circle x black
Cerca nel sito
 

Oscar, Fbi segnala possibile minaccia droni iraniani: sicurezza rafforzata per la cerimonia

La notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo saranno assegnati i premi al Dolby Theatre di Los Angeles

- Ipa
- Ipa
12 marzo 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli organizzatori degli Academy Award hanno rafforzato la sicurezza della cerimonia degli Oscar, che si terrà domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, dopo che l'Fbi ha segnalato alle forze dell'ordine californiane della possibilità di un attacco da parte dell’Iran, in risposta alle azioni militari statunitensi lanciando droni verso la costa occidentale.

Mentre Hollywood srotola il tappeto rosso alla presenza del conduttore della cerimonia Conan O'Brien, il team creativo della 98esima edizione in occasione di una conferenza stampa ha risposto ad una domanda sulla sicurezza: "Credo che in questo show abbiamo una delle migliori squadre del settore in ogni ambito e questo vale anche per la sicurezza. Ogni anno monitoriamo ciò che accade nel mondo. Abbiamo il supporto dell’Fbi e del Lapd, ed è una collaborazione molto stretta". La cerimonia "deve funzionare come un orologio, ma vogliamo che chiunque partecipi - dai candidati al pubblico dietro le transenne - si senta al sicuro, protetto e accolto. È nostro compito, come team di produzione, garantire che questo si traduca in realtà. Abbiamo un rapporto molto solido con le autorità, è una responsabilità che non prendiamo alla leggera".

Oggi è previsto un walkthrough (ovvero il ripasso del protocollo) del red carpet con gli addetti stampa e i rappresentanti degli Studios.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Oscar oscar 2026 allerta oscar iran
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza