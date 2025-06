Nuovo appuntamento oggi, lunedì 16 giugno, con l'Isola dei Famosi. Visite speciali e sfide a sorpresa per i naufragi nella nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. Inoltre, questa sera, è atteso un ospite misterioso: Selvaggia Lucarelli.

Anticipazioni

Quella di oggi sarà una puntata piena di emozioni ma anche di insidie per tutto il gruppo. Al televoto Mirko Frezza, Chiara Balestrieri e Teresanna Pugliese: chi dovrà abbandonare il gioco? Non mancheranno poi le nomination, che saranno sempre più dirette.

Dopo oltre cinque settimane di convivenza forzata, le tensioni tra i naufraghi iniziano a farsi sempre più evidenti. La gestione della cucina genera malumori e scompiglio. Anche su Ultima Spiaggia, il clima è tutt’altro che sereno.

Nuova opinionista

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli sarà in studio nella puntata di questa sera nel ruolo di opinionista. "E dopo 22 anni dalla mia prima esperienza nel mondo dell’intrattenimento che fu la prima epica edizione, stasera torno a fare un’incursione nell'Isola di Veronica Gentili", ha scritto Lucarelli in una storia postata su Instagram.

"Questa volta, però, il (quasi) marito me lo porto da casa", ha scritto in un’altra storia la giornalista, facendo riferimento all’esperienza passata del 2003, in particolare all’incontro con Laerte Pappalardo, suo ex marito e padre di suo figlio, conosciuto dietro le quinte del reality show. Oggi Lucarelli è legata a Lorenzo Biagiarelli, che presto diventerà suo marito.