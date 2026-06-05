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Riparte 'L'isola dei famosi', Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione

Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine

Selvaggia Lucarelli e Alvin - IPA
Selvaggia Lucarelli e Alvin - IPA
05 giugno 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura.

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L'Isola dei famosi, Lucarelli e Alvin alla guida

"La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo", spiega Mediaset in una nota. Mentre "Alvin, volto storico de 'L'Isola dei Famosi' e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format". Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de 'L'Isola dei Famosi', format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane.

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L'Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli Alvin L'Isola dei famosi 2026
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