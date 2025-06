Tutto pronto per la sesta puntata dell'Isola dei famosi. Stasera, mercoledì 11 giugno, in prima serata, su Canale 5, un nuovo appuntamento con il programma condotto Veronica Gentili. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli.

Le anticipazioni

Nel corso della scorsa puntata, Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese sono finite al televoto e una di loro questa sera dovrà abbandonare il gioco.

Già provati dalle settimane trascorse sulle spiagge di Cayo Cochinos, tra accesi confronti con il gruppo e la fame, i naufraghi stasera saranno messi a dura prova. Tutti i concorrenti, infatti, sono a rischio nomination: sarà una serata in cui paure e limiti personali dovranno essere superati, perché ogni errore potrebbe costare caro.

Ma non finisce qui. Ci sarà una seconda eliminazione attraverso un televoto flash. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco? Appuntamento alle 21.30 per scoprirlo.