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Italia–Francia, alleanza per il futuro del cinema: nasce il Manifesto per l’Alfabetizzazione Visiva Universale

Alla Mostra di Venezia i Ministeri della Cultura italiano e francese accelerano sulla cooperazione: dichiarazione d'intenti congiunta, gruppo di esperti e una strategia comune per difendere diversità culturale, pubblico e industria dell’audiovisivo.

Italia–Francia, alleanza per il futuro del cinema: nasce il Manifesto per l’Alfabetizzazione Visiva Universale
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07 settembre 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
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In occasione della 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura italiano (DGCA) e il Centro Nazionale del Cinema e dell’Immagine Animata francese (CNC), hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione e operare assieme con l’obiettivo di sviluppare posizioni comuni riguardo questioni strategiche, promuovere la diversità culturale, ampliare il pubblico e rafforzare le rispettive industrie. A seguito del Programma di Cooperazione firmato il 25 giugno 2026 ad Antibes dai Ministri della Cultura di Italia e Francia, sono state deliberate le prime misure concrete per dare attuazione alla collaborazione, presentate ieri al Lido di Venezia.

DGCA e CNC hanno redatto congiuntamente il Manifesto per l’Educazione all’Alfabetizzazione Visiva Universale che viene presentato oggi dai Ministri della Cultura di Italia e Francia in occasione del Lumière Summit a Saint-Paul-De-Vence, unendo le rispettive esperienze pluriennali in materia di programmi di sostegno pubblico all’educazione cinematografica a favore di diverse iniziative.

CNC e DGCA hanno inoltre deciso procedere con un’altra iniziativa fondamentale prevista dal Programma di Cooperazione firmato ad Antibes: l’istituzione di un gruppo di esperti dedicato alle politiche europee nei settori del cinema e dell’audiovisivo. Unendo esperti, rappresentanti istituzionali e dell’industria, il gruppo costituirà un forum per scambi di idee e valutazione delle maggiori sfide che il settore sta affrontando. Le priorità imminenti includono la revisione della Direttiva sui Servizi Media e Audiovisivi e il programma AgoraEU.

Il gruppo di esperti, che si costituirà a Roma il prossimo ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma e del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, contribuirà a delineare ulteriormente le posizioni di Italia e Francia riguardo le principali tematiche che caratterizzano il settore del cinema e dell’audiovisivo e a difendere, con una sola voce, il modello culturale europeo e la sua diversità culturale e linguistica.

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Manifesto per l'Alfabetizzazione Visiva Universale Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia cooperazione cinematografica
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