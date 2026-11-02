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Iva Zanicchi: "Mi scuso per le parole forti ma ribadisco che Mediaset mi doveva una chiamata"

Zanicchi torna sulle dichiarazioni rese ieri a "Domenica In" sul ritorno di "Ok, il prezzo è giusto" in tv

Iva Zanicchi a Domenica In - (Screen: X)
Iva Zanicchi a Domenica In - (Screen: X)
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02 novembre 2026 | 13.10
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

"Ci tengo a ribadire che quanto espresso corrisponde esattamente a ciò che penso. Credo che mi fosse dovuta almeno una telefonata, visto il rapporto che ho sempre avuto con Mediaset e questa trasmissione che ho condotto e amato per undici anni". Così in una nota Iva Zanicchi, a seguito del suo intervento a 'Domenica In' che ha scatenato polemiche per i toni coloriti usati dall'artista emiliana all'indirizzo di Mediaset, che partirà con una nuova edizione di 'Ok, il prezzo è giusto' condotto per tanti anni dalla Zanicchi.

"Rinnovo l’augurio di un grande successo anche alla nuova conduzione -prosegue 'l'Aquila di Ligonchio'- ma sarebbe stato corretto prima che fosse pubblico ovunque, dirlo anche a me". Poi l'artista porge le scuse per le parole usate in diretta a 'Domenica In': "Mi scuso per la parola 'forte' che ho usato e che avrei potuto evitare. Ma sono io, schietta e sincera come sempre”, conclude.

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