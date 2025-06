Denis Villeneuve è pronto a scrivere una nuova pagina nella leggenda di James Bond. Il visionario regista canadese, celebrato per capolavori come 'Arrival', 'Blade Runner 2049' e i due 'Dune', è stato ufficialmente scelto per dirigere il ventiseiesimo film della saga di 007, il primo dell'era Amazon MGM. L'ufficialità è stata comunicata dalla società controllata dal colosso tecnologico fondato Jeff Bezos, che proprio in questi giorni festeggia a Venezia il matrimonio con Lauren Sanchez.

Un passaggio di testimone epocale: non solo si chiude definitivamente l'era di Daniel Craig, ma si inaugura un nuovo corso per l'agente segreto più famoso del cinema, affidato per la prima volta a una major tech come Amazon. E a guidarlo sarà un cineasta dalla firma potente, estetica e intellettuale, segnando un nuovo e attesissimo inizio per una delle serie cinematografiche più longeve e iconiche di sempre.

"Per me James Bond è territorio sacro. Lo guardavo con mio padre fin da 'Agente 007 - Licenza di uccidere', con Sean Connery. È un onore immenso", ha dichiarato Villeneuve in un comunicato. Con queste parole, il regista ha accolto ufficialmente l'incarico, confermando un sogno coltivato fin da giovane.

Inizia una nuova era

Il film rappresenta il 26esimo titolo ufficiale della saga e arriva dopo 'No Time to Die' del 2021, l'addio della star Daniel Craig al personaggio che ha interpretato per cinque film. È anche il primo 007 dell'era post-acquisizione: nel 2022 Amazon ha rilevato MGM per 8,45 miliardi di dollari, assumendo i diritti sulla distribuzione dei futuri film della saga. Tuttavia, solo quest'anno si è sbloccata la situazione, grazie a un accordo tra Amazon e i tradizionali custodi del personaggio creato dallo scrittore inglese Ian Fleming, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Fra i registi in lizza prima della scelta finale c'erano anche nomi del calibro di Edward Berger (Im Westen nichts Neues), Edgar Wright (Baby Driver) e Paul King (Wonka), ma alla fine ha prevalso la visione di Villeneuve, forte della sua credibilità artistica e della sua passione dichiarata per l'agente segreto al servizio di Sua Maestà.

Villeneuve e il resto della squadra

Con il kolossal 'Dune', Villeneuve ha dimostrato di saper coniugare spettacolarità e profondità narrativa, portando in sala una fantascienza epica e sofisticata che ha conquistato critica e pubblico (oltre 700 milioni di dollari al box office e premi Oscar per suono ed effetti visivi). La sua firma autoriale, fatta di immagini monumentali, ritmi sospesi e una cura maniacale per la costruzione dell'atmosfera, promette di portare James Bond in una nuova dimensione.

Accanto al regista canadese, come executive producer, ci sarà Tanya Lapointe, compagna e collaboratrice di lunga data, mentre Amy Pascal e David Heyman saranno produttori principali. "Siamo nelle mani di un autore straordinario. Questo film è sempre stato il suo sogno, ora lo è anche il nostro", hanno commentato Pascal e Heyman in un comunicato.

Al momento non è stato ancora annunciato né l'attore che interpreterà il nuovo Bond, né lo sceneggiatore che affiancherà Villeneuve nella stesura della storia. Ma le indiscrezioni parlano di un casting in corso che potrebbe dare alla saga un taglio più giovane, forse più spregiudicato, come suggerito dai rumors interni ad AmazonMGM.

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese, ma l'attenzione è già puntata sul progetto. Dopo decenni di dominio al botteghino e un'identità forgiata in sala, Bond si prepara a riaffermarsi anche nell'era dello streaming, con Amazon pronta a sfruttare il potenziale crossmediale del personaggio, pur nel rispetto della tradizione. "Denis Villeneuve è un maestro del cinema. Il suo impegno è per noi un onore e una grande opportunità", ha dichiarato Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios. L'uomo con la licenza di uccidere torna dunque sul grande schermo, con la promessa di una nuova missione che non sarà soltanto al servizio del Regno Unito, ma anche - e soprattutto - del grande cinema.

(di Paolo Martini)