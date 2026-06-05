circle x black
Cerca nel sito
 

L'attore James Handy ucciso a Los Angeles, Hollywood sotto choc

L'81enne, che aveva recitato in Top Gun: Maverick e Jumanji, è stato accoltellato dal figlio della compagna

James Handy
James Handy
05 giugno 2026 | 08.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hollywood è sotto choc per la morte di James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film di successo come "Top Gun: Maverick" e "Jumanji". L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles, dal figlio della compagna. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì 3 giugno intorno alle ore 9:30 del mattino dopo una chiamata al numero di emergenza 911 che segnalava una situazione di pericolo. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo, ho appena ucciso l'uomo del peccato".

CTA

All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato Handy privo di sensi nel giardino dell'abitazione, con una ferita da arma da taglio al torace. Trasportato d'urgenza in ospedale dai paramedici dei vigili del fuoco di Los Angeles, è stato dichiarato morto poco dopo il ricovero. Per l'omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell'attore. Secondo la polizia, l'uomo avrebbe fermato personalmente gli agenti intervenuti sul posto, dichiarando di essere la persona che stavano cercando. Gledhill viveva nella stessa abitazione insieme alla madre e a Handy. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Van Nuys con l'accusa di omicidio. Gli investigatori ritengono che si tratti di un episodio isolato e che non vi siano pericoli per la comunità, è stato precisato in un comunicato.

Nel corso della sua lunga carriera, James Handy ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive. Nel 2022 era apparso in "Top Gun: Maverick" nel ruolo di un barista, mentre in "Jumanji" (1995) aveva interpretato un disinfestatore. Tra gli altri titoli figurano "Arachnophobia" (1990) e "The Rocketeer" (1991). Volto familiare anche del piccolo schermo, Handy aveva recitato in diverse serie televisive di successo, tra cui" NYPD - New York Police Department", "Beverly Hills 90210", "Law & Order", "Profiler - Intuizioni mortali", "Febbre d'amore" w più recentemente in "9-1-1" nel 2021. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
james handy omicidio handy
Vedi anche
Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso - Video
News to go
Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
Omicidio Pamela Genini, la madre: "Devastante vedere il suo assassino, freddo e non pentito" - Video
Il volto di Vasco Rossi 'invade' le città, annuncio in arrivo? - Video
Sorpresa dei Metallica a Bologna, suonano la cover di 'Ken il guerriero' - Video
A San Pietro manifestanti contro la corrida, il video della protesta di Peta
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza